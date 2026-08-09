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Atropelamento

Ciclista morre após ser atropelado por carro em Samambaia

O atropelamento aconteceu na BR-060, em frente ao Parque Leão, em Samambaia. A morte foi declarada no local

O ciclista não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)
O ciclista não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um ciclista morreu após ser atropelado por um carro na BR-060, em frente ao Parque Leão, em Samambaia. No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou a vítima no chão e, durante os exames preliminares, os socorristas declararam o óbito.

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O condutor do veículo envolvido não precisou de transporte médico e permaneceu no local. Para a realização do atendimento e a segurança da cena, uma faixa da rodovia e o acostamento foram bloqueados.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar perícia. Ainda não se sabe a dinâmica do atropelamento.

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 09/08/2026 09:19 / atualizado em 09/08/2026 16:10
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