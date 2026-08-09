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Homem é encontrado morto com perfurações dentro de carro em São Sebastião

Segundo a Polícia Civil, o homem de 32 anos foi encontrado com marcas perfurocortantes no corpo. A corporação investiga o assassinato

Um homem de 32 anos foi encontrado morto dentro de um carro em São Sebastião - (crédito: São Sebastião Notícias/Reprodução)
Um homem de 32 anos foi encontrado morto dentro de um carro em São Sebastião - (crédito: São Sebastião Notícias/Reprodução)

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem identificado como Pedro Henrique Sousa, 32 anos, encontrado dentro de um carro com marcas perfurocortantes no corpo. O veículo e a vítima estavam na rua 12 do Bairro Vila Nova, na manhã deste domingo (9/8).

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Militares do Corpo de Bombeiros chegaram primeiro ao local, às 4h55. Segundo a corporação, o corpo de Pedro estava no banco do motorista de um Palio branco com marcas causadas por arma branca.

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O delegado Thiago Peralva, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), informou que a investigação está em andamento para elucidar a dinâmica, motivação e identificação dos possíveis autores. 

De acordo com a PMDF, testemunhas afirmaram que a vítima estava no veículo, enquanto o condutor se deslocava até um estabelecimento comercial. Nesse intervalo, teria ocorrido uma discussão entre a vítima e um grupo de homens que passava pelo local. Após alguns minutos, o condutor retornou ao veículo e encontrou a vítima ferida.

A Polícia Militar permaneceu prestando apoio à preservação do local e às demais providências, retornando posteriormente ao patrulhamento.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 09/08/2026 10:43 / atualizado em 09/08/2026 11:27
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