Homem é encontrado morto com perfurações dentro de carro em São Sebastião

Um homem de 32 anos foi encontrado morto dentro de um carro em São Sebastião - (crédito: São Sebastião Notícias/Reprodução)

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem identificado como Pedro Henrique Sousa, 32 anos, encontrado dentro de um carro com marcas perfurocortantes no corpo. O veículo e a vítima estavam na rua 12 do Bairro Vila Nova, na manhã deste domingo (9/8).

Militares do Corpo de Bombeiros chegaram primeiro ao local, às 4h55. Segundo a corporação, o corpo de Pedro estava no banco do motorista de um Palio branco com marcas causadas por arma branca.

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O delegado Thiago Peralva, da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), informou que a investigação está em andamento para elucidar a dinâmica, motivação e identificação dos possíveis autores.

De acordo com a PMDF, testemunhas afirmaram que a vítima estava no veículo, enquanto o condutor se deslocava até um estabelecimento comercial. Nesse intervalo, teria ocorrido uma discussão entre a vítima e um grupo de homens que passava pelo local. Após alguns minutos, o condutor retornou ao veículo e encontrou a vítima ferida.

A Polícia Militar permaneceu prestando apoio à preservação do local e às demais providências, retornando posteriormente ao patrulhamento.

