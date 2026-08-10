Como foi o primeiro debate com candidatos ao GDF

O debate realizado ontem pela Band, o primeiro desta campanha eleitoral, foi marcado por troca de acusações. Por estar no governo, Celina Leão (PP) foi um dos principais alvos. Além dela, estavam presentes os candidatos José Roberto Arruda (PSD), Leandro Grass (PT), Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo). Os adversários tentaram associar a gestão de Celina às crises e aos desgastes da gestão de Ibaneis Rocha (MDB).

Celina até tentou puxar o debate para questões temáticas, quando fez a primeira pergunta para Paula Belmonte sobre a atuação como deputada e o trabalho na Procuradoria da Mulher na Câmara Legislativa. Paula respondeu que sofreu retaliações por ter denunciado um deputado envolvido em casos de assédio sexual e não recebeu apoio de Celina. A governadora respondeu que não se envolve na autonomia da Câmara Legislativa. Paula perguntou onde estava a "leoa" — que usa botina para trabalhar todos os dias rodando o DF, visitando UPAs e hospitais, como Celina descreveu — nos momentos de crise do governo. Celina rebateu: "Vou te dar uma botina, Paula. Vou mandar entregar na sua casa".

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No confronto com os candidatos, Celina não ficou apenas na defensiva. Ela citou os processos de Arruda e as dívidas que ele tem com a justiça em decorrência de condenações em ações da Operação Caixa de Pandora. A governadora também tentou colocar Kiko Caputo numa saia-justa, ao questionar o que ele, como um candidato que defende tanto o combate à corrupção, achava dos processos de Arruda. Kiko, que já advogou para Arruda, desconversou. Disse que Arruda deveria prestar contas à Justiça.

Celina também foi para cima de Cappelli. Afirmou que ele é um forasteiro, que não sabe pegar ônibus e não conhece a cidade. Deveria se chamar "tentativa" por já ter disputado eleições em outras cidades sem conseguir se eleger. O candidato do PSB fez críticas à governadora, citando a Operação Drácon, em que houve denúncias de desvios de recursos de emendas para UTIs, quando Celina foi presidente da Câmara Legislativa. Ela foi absolvida, e o recurso está em tramitação. A governadora respondeu que não deve nada neste caso, e o episódio real envolvia o governo Rollemberg. Cappelli rebateu que o hoje deputado federal não responde a nenhuma ação.

A governadora alfinetou Kiko Caputo, ao dizer que ele estava levando as disputas da OAB-DF para o Governo do Distrito Federal. O advogado que presidiu a Ordem disse que ela poderia criticá-lo por qualquer coisa, menos por ser ligado à OAB.

Para Arruda, o debate foi tranquilo. Com exceção das referências de Celina, os demais candidatos trataram o ex-governador com cordialidade e respeito. Foi assim também entre os cinco concorrentes que optaram por focar o governo e a candidatura de Celina. Os candidatos, inclusive, uniram-se em torno de temas para atacá-la. Na oportunidade de fazer pergunta a Arruda, por exemplo, Leandro Grass questionou quem, na opinião dele, é o responsável pelo rombo do BRB.



