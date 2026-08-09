Belmonte e Grass confrontam propostas e criticam gestão do DF na educação

A educação pública do Distrito Federal foi o tema central do embate direto entre a deputada Paula Belmonte (PSDB) e o professor Leandro Grass (PT) no debate da Band. O confronto, iniciado por um questionamento de Belmonte sobre planos para o setor, revelou visões divergentes sobre o modelo de ensino, duras críticas à execução orçamentária do governo atual e a disputa pelo eleitorado da área da educação na capital federal. Ao abrir o bloco de perguntas, Paula Belmonte perguntou ao candidato petista sobre suas propostas para a área educacional. "Quero saber o que o senhor pensa como programa para a educação do Distrito Federal?".

Em sua resposta, Leandro Grass criticou o panorama atual das escolas públicas do DF e apontou a perda de posições da capital em rankings nacionais durante as últimas administrações regionais. “Como professor, eu entendo e sei, nesses últimos 20 anos da minha vida, que a sala de aula é um lugar importante na vida de uma pessoa. É dentro da escola que a gente constrói o projeto de vida, que a gente pode desenvolver aquilo que a gente tem de melhor. Só que, infelizmente, este governo, o governo da Celina, do Ibaneis, nesses últimos 8 anos aqui no Distrito Federal, só fez precarizar a educação. A única coisa que eles apresentaram pra educação foi a escola militarizada. Hoje, o DF tem o último lugar na oferta de escola integral. É o último lugar na proporção de escolas integrais. Aqui, a gente já teve o melhor salário de professor."

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No desdobramento de sua fala, Belmonte defendeu sua atuação parlamentar na destinação de emendas e acusou o Poder Executivo de reter e não aplicar verbas já aprovadas para o setor educacional. "Longo prazo, não é solução mágica e nem de momento. Eu quero realmente me apresentar a todos como uma alternativa à governadora do Distrito Federal. Meu nome é Paula Belmonte, eu tenho 53 anos e sou mãe de seis filhos. E sei da importância da mulher para que ela possa ter tranquilidade, para que ela não possa apanhar do seu marido, para que ela possa ter autonomia financeira. E dessa forma, nós vamos defender a educação e, como eu posso falar, eu sou a deputada que mais coloca o dinheiro na educação do Distrito Federal."

A candidata do PSDB elevou as críticas à gestão Celina Leão-Ibaneis Rocha, apontando problemas graves na infraestrutura física das unidades de ensino e falta de refeitórios adequados para os estudantes. "O governo Celina Leão e Ibaneis Rocha cancelaram 50 milhões para a educação no ano passado, e 11 milhões que nós colocamos hoje para a educação a Celina também ainda não aprovou. Então falar de educação tem que falar de investimento e nós vamos trazer educação integral para as crianças, fazer com que as nossas crianças e jovens tenham desenvolvimento de oportunidade, fazer com que as nossas escolas tenham qualidade de ensino e principalmente sejam preparadas para o mercado de trabalho. É isso que é importante, é esse o investimento que precisa na educação e trazer sim: não adianta planejamento se nós não mostrarmos para a população que corrupção mata, corrupção mata criança, corrupção mata sonho, corrupção leva as pessoas a não chegarem no hospital como aqui no Distrito Federal."

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Na réplica, Grass contestou a divulgação de metas de atendimento em creches do governo local e defendeu um modelo de ensino integral articulado a políticas do governo federal. "Tem que trabalhar porque este governo está dizendo que está zerando a fila da creche, mas na verdade está tirando as pessoas e colocando atrás da porta. E quando a pessoa diz que não quer a creche longe de casa, ela sai da fila, isso é uma vergonha. Zerar a fila da creche, escola integral, não é só mais tempo na escola, é escola com arte, ciência, tecnologia, é escola com esporte, é escola que dá a chance para os jovens se desenvolver, sair de lá com a profissão, que nem o Presidente Lula fez no Brasil, ampliou os institutos federais, inclusive vão ter dois novos aqui no DF, Sobradinho 2 e Sol Nascente. Investimento do governo federal que sim, se preocupa com a educação. Aqui a educação deu para trás nos últimos anos. Nós vamos colocar a Brasília no topo da educação pública. Nós vamos ter aqui a melhor educação pública do Brasil. Esse é o meu compromisso."



Na tréplica, Paula Belmonte voltou a reforçar os dados sobre as carências estruturais das escolas locais e fez um apelo direto aos educadores do DF. "Vamos investir na escola porque é dessa forma que se transforma. E eu não tô falando aqui de discurso num debate. Eu estou mostrando que como deputada distrital, eu fui a deputada que mais colocou dinheiro na escola. Infelizmente, o governo Celina Leão e Ibaneis não executaram todas as coisas. E a escola tem que ter estrutura. Aqui no Distrito Federal, 64% das escolas não têm nem refeitório para as crianças comerem. Elas comem no sol. Meu filho, eu quero me dirigir a você, professor."

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Encerrando a discussão no bloco, Grass sublinhou a necessidade de valorização dos profissionais da educação e de diálogo com a categoria. "Cuidar das crianças e adolescentes, respeitar e não judicializar quando o professor faz greve, é entender e dar resposta ao invés de atacar o professor como a gente viu recentemente."