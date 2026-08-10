IPTU: quarta parcela começa a vencer nesta segunda-feira (10/8)

Para emitir, basta que o proprietário acesse a opção relativa ao IPTU e informe os dados solicitados do imóvel - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Os contribuintes do Distrito Federal que ainda não pagaram a quarta parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devem ficar atentos. A partir desta segunda-feira (10/8) a data para pagamento da 4ª cota já estará vencendo para alguns dos imóveis e terrenos da capital. Os vencimentos ocorrem até a próxima sexta-feira (14/8), conforme o último dígito da matrícula de cada imóvel.

Aproximadamente 900 mil inscrições já estão aptos para recolhimento do imposto. Aqueles que optaram por parcelar o valor do imposto, devem utilizar do boleto para pagar a parcela. Os contribuintes que não estiverem com o documento em mãos devem emitir uma via de pagamento disponibilizado no site da Receita Federal. Para emitir, basta que o proprietário acesse a opção relativa ao IPTU e informe os dados solicitados do imóvel.

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O aplicativo Economia DF também disponibiliza a possibilidade de emissão da via, sendo possível baixá-lo tanto em sistemas iOS como Android. Confira abaixo quais matrículas vencem em quais dias dessa semana:

Último dígito 1 ou 2: segunda-feira (10/8)

Último dígito 3 ou 4: terça-feira (11/8)

Último dígito 5 ou 6: quarta-feira (12/8)

Último dígito 7 ou 8: quinta-feira (13/8)

Último dígito 9 ou 10: sexta-feira (14/8)

As parcelas 5ª e 6ª vencem à partir dos meses de setembro e outubro, respectivamente.