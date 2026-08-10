Semana começa com 1.589 vagas de emprego nas agências do trabalhador

As agências do trabalhador do Distrito Federal começam esta segunda-feira (10/8) com 1.589 vagas abertas para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Há oportunidades para profissionais de diversos níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia, incluindo chances voltadas ao primeiro emprego.

A maior remuneração do dia é destinada ao cargo de nutricionista, que soma 20 vagas com salários de até R$ 3,6 mil, além de benefícios. Em volume de ofertas, o posto de operador de caixa lidera a lista, com 123 chances e vencimentos de até R$ 1,7 mil. A função de copeiro também concentra expressiva procura, oferecendo 100 oportunidades com ganhos de até R$ 1,6 mil mais benefícios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Varejo concentra empregos e receita no comércio do DF

Os interessados em participar das seleções podem cadastrar o currículo diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 unidades físicas da Agência do Trabalhador do DF. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível com seu perfil no dia, o registro permanece ativo no banco de dados para futuras seleções automatizadas pelo sistema do Ministério do Trabalho. Empregadores interessados em ofertar oportunidades ou utilizar as instalações das agências para entrevistas podem realizar o cadastro presencialmente, via e-mail institucional ou pelo Canal do Empregador.