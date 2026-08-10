Vídeo: homem furta tubulação de cobre do Teatro Nacional

Os policiais encontraram partes de tubulação de cobre em posse do suspeito, material recém-retirado da estrutura do Teatro Nacional - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por furto qualificado após ser flagrado com partes de tubulações de cobre retiradas da estrutura do Teatro Nacional Claudio Santoro. O suspeito estava com dois alicates e uma lâmina de serra, que teriam sido utilizados para retirar os materiais do prédio e foi encontrado pela equipe da Base Móvel da Esplanada dos Ministérios na noite do último domingo (9/8).

O homem foi identificado após deixar o local carregando os objetos. A região é monitorada por câmeras da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) devido ao histórico de furtos de cabeamento elétrico e tubulações no Teatro Nacional. Confira o vídeo das imagens de segurança que flagraram o momento do furto:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a abordagem, foram encontradas partes de tubulação de cobre recém-retiradas, além dos dois alicates e da lâmina de serra. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os materiais apreendidos eram compatíveis com a estrutura que havia sido retirada do teatro.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP), onde foi registrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) pelo crime de furto qualificado.