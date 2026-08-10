Duas vítimas da colisão na GO-010 são enterradas nesta segunda no DF

Serão enterrados, nesta segunda-feira (10/8), duas das oito vítimas da colisão entre um ônibus e um caminhão na G0-010, ocorrida na última sexta-feira (7/10). Gabriel Willians de Matos, de 1 ano, foi sepultado no Cemitério de Taguatinga, às 10h30. A segunda vítima, Terezinha de Jesus Pereira dos Santos Gomes, 74, será velada na capela 6, também no Cemitério de Taguatinga, das 13h às 15h. O sepultamento será às 15h30. Ambos morreram no local do acidente.

O ônibus saiu da Rodoviária de Taguatinga às 7h de sexta-feira (7/8) com destino a Uberlândia (MG) e transportava 46 passageiros e o motorista. Câmeras de segurança de uma propriedade rural registraram o momento em que o caminhão, que trafegava no sentido oposto, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu com a lateral do coletivo, que tombou na faixa de domínio da rodovia.



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No sábado (8/8), o número de mortos na tragédia subiu para oito, de acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Cinco pessoas morreram no local do acidente — os dois ocupantes da carreta e três passageiros do ônibus —, enquanto outros três viajantes vieram a óbito em unidades hospitalares.

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As causas da colisão seguem sob investigação técnica das forças de perícia e da PCGO. A empresa Real Expresso informou que disponibilizou equipes de assistência e apoio psicológico para atender os passageiros e familiares das vítimas.

