Rins de zelador agredido falham e ele deve precisar de hemodiálise

Após agressão, zelador apresenta falha nos rins e pode precisar de hemodiálise - (crédito: Reprodução/Camera de Segurança)

De acordo com o familiar, um médico informou à família que não houve uma melhora considerável no quadro clínico. Diante da alteração renal, a equipe aguarda a avaliação de um especialista para definir a necessidade do procedimento. “Ele apresentou uma falha nos rins”, relatou.

Ainda segundo o Jhonathan, o médico explicou que, caso seja necessária a hemodiálise, a dependência do tratamento será temporária. “Até o momento, eles estavam aguardando um médico especialista nessa área pra avaliar a possibilidade de fazer algumas sessões de hemodiálise, mas ele explicou que não seria permanente”, contou.

Vanderlei permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubado e inconsciente. A família afirmou que ele ainda não apresentou qualquer sinal de comunicação desde a agressão. “Não acordou, não tentou se comunicar. Está no mesmo estado, desde o começo”, afirmou o familiar.

Cirurgia

Vanderlei passou por uma cirurgia neurológica logo após dar entrada no hospital. Segundo Jonathan, o procedimento foi realizado para conter o sangramento provocado pelo trauma. “Foi algo mais simples, só pra corrigir naquele momento e tirar o sangramento”, explicou.

A esposa de Vanderlei, segundo Jonathan, está muito abalada com a situação, mas mantém a esperança na recuperação do marido. “Ela ora muito, e ela sempre fala que acredita em um milagre, de que ele vai acordar, e que ele vai voltar pra casa”, afirmou.

Agressão

O caso ocorreu durante um plantão noturno de Vanderlei, que trabalhava como zelador na Asa Norte. Ele foi violentamente agredido e precisou ser socorrido em estado grave. O suspeito, identificado como Alexandre da Trindade e conhecido pelo apelido de “Sapão”, foi localizado e preso posteriormente . A família diz que recebeu a notícia da prisão com alívio, mas segue concentrada na recuperação da vítima.