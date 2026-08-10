Rins de zelador agredido falham e ele deve precisar de hemodiálise

O zelador Vanderlei Souza Lima, de 53 anos, apresentou uma nova complicação no estado de saúde após ser brutalmente agredido durante um plantão na Asa Norte, na última sexta-feira (7/8). Segundo o cunhado, Jhonathan Reis, 48, os médicos identificaram uma falha nos rins e avaliam a possibilidade de submetê-lo a sessões de hemodiálise. A informação foi repassada após uma visita realizada neste domingo (9/8).
De acordo com o familiar, um médico informou à família que não houve uma melhora considerável no quadro clínico. Diante da alteração renal, a equipe aguarda a avaliação de um especialista para definir a necessidade do procedimento. “Ele apresentou uma falha nos rins”, relatou.
Ainda segundo o Jhonathan, o médico explicou que, caso seja necessária a hemodiálise, a dependência do tratamento será temporária. “Até o momento, eles estavam aguardando um médico especialista nessa área pra avaliar a possibilidade de fazer algumas sessões de hemodiálise, mas ele explicou que não seria permanente”, contou.
Vanderlei permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubado e inconsciente. A família afirmou que ele ainda não apresentou qualquer sinal de comunicação desde a agressão. “Não acordou, não tentou se comunicar. Está no mesmo estado, desde o começo”, afirmou o familiar.
Cirurgia
Vanderlei passou por uma cirurgia neurológica logo após dar entrada no hospital. Segundo Jonathan, o procedimento foi realizado para conter o sangramento provocado pelo trauma. “Foi algo mais simples, só pra corrigir naquele momento e tirar o sangramento”, explicou.
A esposa de Vanderlei, segundo Jonathan, está muito abalada com a situação, mas mantém a esperança na recuperação do marido. “Ela ora muito, e ela sempre fala que acredita em um milagre, de que ele vai acordar, e que ele vai voltar pra casa”, afirmou.
Agressão
O caso ocorreu durante um plantão noturno de Vanderlei, que trabalhava como zelador na Asa Norte. Ele foi violentamente agredido e precisou ser socorrido em estado grave. O suspeito, identificado como Alexandre da Trindade e conhecido pelo apelido de “Sapão”, foi localizado e preso posteriormente. A família diz que recebeu a notícia da prisão com alívio, mas segue concentrada na recuperação da vítima.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Por Davi Cruz*
postado em 10/08/2026 11:11 / atualizado em 10/08/2026 12:25