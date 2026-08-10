Polícia investiga possível surto psicótico em ataque no Sudoeste

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a possibilidade de que um homem tenha cometido um ataque contra uma mulher no pilotis do bloco C da Quadra 304, no Sudoeste, durante um possível surto psicótico. Segundo o delegado Victor Dan, chefe da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), os investigadores conseguiram rastrear todo o percurso feito pelo suspeito após o crime e localizaram um estabelecimento comercial onde ele comprou uma garrafa de água.

A partir do rastreamento, os investigadores conseguiram encontrar um estabelecimento por onde o suspeito passou. “Com essa rastreabilidade do percurso, nós conseguimos identificar um estabelecimento comercial onde ele adquiriu uma água mineral e a partir dessa situação é que nós vamos conseguir chegar à autoria a qualificação dessa pessoa”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sobre a motivação, a polícia declarou ter descartado algumas das primeiras hipóteses levantadas após o crime. “Afastamos a tentativa de feminicídio, o roubo, por nada ter sido subtraído e que era uma pessoa em situação de rua”, informou. Victor Dan reforçou que o surto psicótico é, neste momento, a principal linha de investigação. “A conclusão que seria uma pessoa em um surto psicótico”, ressaltou o delegado.

Segundo ele, o homem passou por outros pontos do Sudoeste depois do crime e chegou a comprar água. “Ele adquiriu a água após o ato e nós conseguimos rastrear todo o seu percurso no sudoeste e agora estamos aguardando alguns laudos periciais para identificá-lo qualificá-lo e saber se realmente foi um surto psicótico”, ratificou.

Leia também: Missa de três anos de morte de Dad Squarisi será celebrada nesta segunda

Vítima

A polícia não revelou detalhes sobre o relato apresentado pela vítima. Segundo Victor Dan, o procedimento tramita sob sigilo, e a prioridade é preservar a mulher. “A polícia não vai falar qualquer situação da vítima em virtude do nível de sigilo para preservar sua imagem”, disse. Segundo o investigador, até o momento, a investigação também não encontrou qualquer relação anterior entre a mulher e o homem procurado.

O exame de corpo de delito também foi analisado pelos investigadores. Segundo Victor Dan, o laudo não apontou lesões na mulher. “O laudo não aponta qualquer lesão na vítima, por isso, é mais uma situação em que nós ainda continuamos na linha de investigação atual”, enfatizou.

Sobre um sangramento no nariz apresentado pela vítima, o delegado afirmou que o quadro não teria relação com o crime investigado. “É uma questão biológica que não tem qualquer vínculo com o fato que está sendo investigado”, finalizou.

Caso

Uma mulher foi abordada e atacada na área térrea de um prédio residencial no Sudoeste. O crime ocorreu no pilotis do bloco C da Quadra 304 e foi registrado por uma câmera de segurança do edifício. As imagens obtidas pelo Correio mostram a vítima no espaço de circulação do prédio durante a abordagem.

Até o momento, a corporação afastou as hipóteses de tentativa de feminicídio, roubo e de que o suspeito seja uma pessoa em situação de rua. A principal linha de investigação é a possibilidade de um surto psicótico, que ainda precisa ser confirmada pelos investigadores após a identificação do homem e a análise dos laudos periciais.