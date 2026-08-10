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Incêndio

Carro em chamas interdita via no Jardim Botânico nesta segunda-feira (10/8)

Incêndio veicular mobilizou quatro viaturas para o controle das chamas. Não houve vítimas

Incêndio no Jardim Botânico interdita via nesta segunda-feira (10) - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Incêndio no Jardim Botânico interdita via nesta segunda-feira (10) - (crédito: Divulgação / CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio veicular por volta das 10h desta segunda-feira (10/8), na via de acesso ao Jardim Botânico.

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Ao chegarem no local, as equipes encontraram um carro em chamas e precisaram realizar a interdição da via. Em sequência, os agentes controlaram as chamas e constataram a ausência de vítimas.

Foram utilizadas quatro viaturas de socorro no caso. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estava no local e foi acionada para a realização da perícia.

Não há informações a respeito da origem do incêndio.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 10/08/2026 17:44
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