IgesDF abre inscrições para vaga de enfermeiro com salário de R$ 4,8 mil

IgesDF abre edital para enfermeiro com salário de R$ 4,8 mil - (crédito: Divulgação / IgesDF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu inscrições para o processo seletivo que busca o cadastro de reserva de um enfermeiro com atuação em controle de infecção hospitalar. O salário bruto oferecido é de R$ 4.894,57, com carga horária mínima de 36 horas semanais. O contrato é de tempo indeterminado, a ser definido pela necessidade das unidades de saúde.

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Para se candidatar, é necessário possuir graduação completa em enfermagem reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e pós-graduação em controle de infecção hospitalar, além de experiência mínima de seis meses como enfermeiro na área.

Entre aspectos desejáveis do candidato lista-se experiência na utilização das plataformas LimeSurvey e MV Soul, além de curso de Pacote Office ou Excel com carga horária mínima de 20 horas.

O cargo confere os benefícios de auxílio-transporte, auxílio-saúde, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral, folga no mês de aniversário, folga para acompanhamento de filho em reunião escolar, auxílio-maternidade e paternidade estendidos, auxílio-funeral e alimentação para jornadas superiores a seis horas, conforme previsão em Acordo Coletivo de Trabalho.

A inscrição, assim como mais detalhes a respeito da vaga, o edital e cronograma da seleção podem ser alcançados por meio do site do IgesDF.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti