O paladar em festa: 13º Prêmio Encontro Gastrô reconhece destaques de 2026

Com Gabriela Cidade e Luiz Francisco*
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A gastronomia de Brasília foi celebrada durante o 13º Prêmio BRB Card de Gastronomia Encontro Gastrô. O evento reuniu profissionais do setor, empresários e autoridades em uma noite dedicada aos sabores brasilienses.
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Premiado pela Casa de Chá como Melhor Cafeteria, o diretor regional do Senac-DF, Victor Correa, ressaltou a contribuição da instituição para a qualificação dos profissionais que atuam no setor. "É uma celebração da gastronomia que vai formando essa identidade de Brasília, terceiro maior polo gastronômico do país. Celebrar com proprietários, com sócios, com chefes de cozinha, com trabalhadores, é uma grande homenagem para Brasília", afirmou.
"O Senac-DF tem um grande compromisso com o desenvolvimento da melhoria dos serviços, dos restaurantes e bares, formando mão de obra qualificada para chegar nas empresas produzindo, melhorando o nível da produção, e o Senac vem contribuindo para que Brasília tenha cada vez mais destaque no setor", completou.
Sabores em destaque
Da refeição saudável após a partida de beach tennis à balada com música ao vivo, o Oscarito vence a categoria Novidade do Ano/Diversão do Prêmio Encontro Gastrô de Brasília. O espaço no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) foi definido como um ambiente democrático e pensado para acolher múltiplos perfis de frequentadores. Instalado na antiga Casa Manchete — espaço projetado por Oscar Niemeyer em 1978 —, o estabelecimento reúne diversas quadras para praticar esportes e áreas voltadas para o bem-estar, como ioga.
Para os sócios e cofundadores do Oscarito, o prêmio representa o reconhecimento de um trabalho construído com dedicação. Victor Tomé destacou o esforço da equipe para transformar o complexo em um espaço que reunisse diversão, saúde e bem-estar. "Foi muito suor. A gente colocou Brasília ali dentro, trouxe empenho para trazer diversão. Fazer do complexo realmente um lugar de entretenimento, saúde e bem-estar. Tudo no mesmo lugar e deu certo", afirmou. Victor Braga também celebrou a conquista. "É emocionante. É uma luta empreender no Brasil. E para nós é mais do que um reconhecimento", declarou.
Já Daniel Futuro ressaltou a intenção de apresentar uma proposta diferente para a cidade. "A gente tentou trazer algo inovador para a cidade. Nós não somos só uma balada, temos uma parte de esporte e, graças a Deus, conseguimos ter o reconhecimento esse ano e que venham outros agora para frente", disse.
Já o Momma Brunch recebeu o prêmio na categoria Novidade do Ano/Guloseimas e Lanches. A empresa nasceu da experiência pensada nas pessoas com restrições ou com receio de contrariar hábitos saudáveis. Os responsáveis pelas cardápios são os chefs Raissa Martins e Paulo Tarso, que uniram gastronomia, funcionalidade e acolhimento, com gelatos, smoothies, bombons de fruta, mini trufas e tortas. Os preparos da comida não levam açúcar, trigo ou lactose e inclui ovos orgânicos caipiras, pães de longa fermentação, cafés selecionados, azeites e manteigas ghee. Segundo a CEO, Bruna Garcia, as receitas provam que o equilíbrio não exclui da indulgência. "Nos preocupamos muito com a palatabilidade. Além dos ingredientes limpos, o sabor bom e gostoso prevalece", destaca.
Campeã em quatro categorias na edição do ano passado, a Trattoria do Rosário voltou a ser reconhecida, desta vez em duas categorias: Melhor Restaurante e Melhor Carta de Vinhos. Aos 68 anos, Rosario Tessier celebra a trajetória construída ao longo de 25 anos de premiações e destaca o reconhecimento ao trabalho diário da equipe. "A importância do prêmio é mostrar o nosso trabalho. A gente trabalha o ano todo para entregar boa comida, para atender bem o cliente", afirma o proprietário.
Já na premiação Restaurante Revelação, ganha o troféu a casa Almería Beira Lago, em nova instalação à beira do Lago Paranoá. Com identidade redefinida, o cardápio é inspirado no Mediterrâneo e contém receitas construídas a partir de cuidado primoroso, técnica e matéria-prima de qualidade. O restaurante traz a valorização de ingredientes locais com autenticidade e regionalidade.
Profissionais que fazem a diferença
Marcelo Petrarca, chef e administrador do Grupo Bloco C, com diversas operações gastronômicas do DF, vence a categoria Chef do Ano. Na mesma levada, o chef e proprietário do La Cheminée Bistrô, no Sudoeste, Alex Gomide Xavier, vence em Chef Revelação.
Petrarca é, há pouco mais de uma década, proprietário e comandante da cozinha do seu primeiro restaurante, o Bloco C, e cuida de mais seis espaços gastronômicos: o bar Meiota, recém inaugurado no Gilberto Salomão, o restaurante Lago, Empório Bloco C, pizzaria Fratello Uno, hamburgueria Padrinhos e o bufê de festa Bloco C em Casa.
O Chef Revelação do ano, Alex Gomide Xavier, de 51 anos, cresceu no cotidiano do restaurante de seus pais, La Chamière, e inaugurou sua própria marca, o La Cheminée Bistrô. Para ele, é “o legado dos meus pais traduzido em novos pratos”. O restaurante francês utiliza ingredientes diversos da culinária franco-brasileira, trazendo memória ao cardápio.
Já o vencedor da categoria Sommelier do Ano no Prêmio Encontro Gastrô 2026 é o profissional Leonildo Santana, de 62 anos, que comanda o setor no restaurante Dom Francisco e carrega agora o título de bicampeão. Atuante há mais de 40 anos, o sommelier possui prestígio e respeito no cenário nacional e oferece atendimento personalizado aos clientes. Leonildo celebra a interação com os frequentadores da casa: “O interesse dos clientes pelo universo vitivinícola é o que me motiva e amplia minha satisfação em exercer a profissão.”
Na categoria Maître do prêmio Encontro Gastrô de Brasília 2026, Alexandre Nascimento vence como profissional do ano. O coordenador e supervisor da Marie Cuisine, de 42 anos, conta que tem uma experiência de 24 no setor gastronômico e a primeira tarefa ao chegar no restaurante é verificar se os talheres, taças e guardanapos estão em ordem.
A carreira se iniciou em São Paulo e migrou para a capital brasileira como cumim e, por fim, como garçom na rede Fasano e no Figueira Rubaiyat. Alexandre chegou a conquistar o cargo de maître há 16 anos no restaurante Gero, que funciona no shopping Iguatemi. O profissional recebia os consumidores com paciência e sabedoria, apresentando a carta de vinhos, levando polenta com fonduta de gorgonzola e crocante de Parma como gentileza de boas-vindas.
A experiência acumulada leva o maître a transmitir o conhecimentos para equipe, assim como Alexandre Nascimento gosta e como foi ensinado pelo avô. "É preciso gostar do que se faz para ter sucesso", afirma o profissional. "Meu prazer é ver o cliente sair daqui satisfeito."
Chef pernambucano Severino Alves Xavier é o homenageado especial do Prêmio Encontro Gastrô 2026. Comandante da casa La Chaumière há mais de cinco décadas, Severino tem histórias de persistência e desafios que deságuam em reconhecimento e conquistas. Severino, mais conhecido como Sevê-rã no cenário gastronômico de Brasília, nasceu em São Joaquim do Monte, em Pernambuco, e veio para Brasília em 1961, para trabalhar no Nosso Bar, do casal francês Lucette e Roger Noel.
O bar funcionou até 1966, e depois foi substituído pelo La Chaumière, especializado na culinária francesa. O restaurante rapidamente se tornou ponto de encontro em Brasília, e foi vendido pelo casal à Severino e sua esposa, Maria, em 1972. Anos depois, ambos continuam à frente do restaurante, com pratos clássicos que constroem a tradição da gastronomia francesa na capital.
Impacto na economia
O presidente do Correio, Guilherme Machado, ressaltou a importância da parceria com a Revista Encontro e da ação para fortalecer um segmento que tem impacto direto na economia. "Esse evento é uma tradição para motivar a indústria de entretenimento dos restaurantes, que só vem se consolidando. Nesta área de gastronomia, Brasília é um dos grandes destaques do Brasil. Então, essa é uma forma de a gente reverenciar esse segmento tão importante", disse.
Para André Lamounier, vice-presidente comercial e institucional do Correio, a iniciativa vai além da premiação dos melhores estabelecimentos e profissionais. Segundo ele, o reconhecimento também funciona como um incentivo para que o setor continue se desenvolvendo. "O intuito é premiar, enaltecer os talentos da gastronomia de Brasília e, ao mesmo tempo, valorizar a própria gastronomia como um todo. Então, na medida que você lança um prêmio, um concurso que distingue os melhores naquele ano, você aplaude a gastronomia como um todo e incentiva o setor a crescer, a desenvolver, a melhorar", contou.
Lamounier também adiantou que a edição conta com novidades e surpresas. "Posso adiantar que tem muitas novidades, o que demonstra de forma inequívoca que Brasília tem uma gastronomia dinâmica, que se renova, inquieta, como essa cidade é", destacou.
Vencedores 2026
MELHOR RESTAURANTE DE BRASÍLIA 2026
Trattoriada Rosario
RESTAURANTE REVELAÇÃO 2026
Almeria (Beira Lago)
DIVERSÃO
BAR/BOTEQUIM
Caju Limão
BAR DE VINHOS
IVV Swinebar
CARTA DE CERVEJAS
Villa Carioca
CARTA DE DRINQUES
Patinho Feio
GASTROBAR
Fausto & Manoel
NOVIDADE DO ANO/DIVERSÃO
Oscarito
LANCHES E GULOSEIMAS
BRUNCH
Café Belini
BUFÊ DE FESTA
Renata La Porta Buffet
CAFETERIA
Casa de Chá
CHOCOLATERIA/DOCERIA
Lilie Pâtisserie e Boulangerie
CONFEITARIA E SALGADOS
Casa de Biscoitos Mineiros
GELATERIA/SORVETERIA
Gelato Borelli
HAMBÚRGUER/SANDUÍCHE
Páprica Burger
PADARIA
Casa Almeria
NOVIDADE DO ANO/LANCHES E GULOSEIMAS
MommaBrunch
RESTAURANTES
Prêmio Especial Sebrae/Micro e Pequenas Empresas:
Ticiana Werner
BOA MESA
BUFÊ SELF-SERVICE
Coco Bambu (Brasília Shopping)
CHURRASCARIA
Fogo de Chão
COZINHA LIGHT/SALADA
Green's
FEIJOADA
Lake's
PEIXES/FRUTOSDO MAR
Manzuá
PIZZARIA
Fratello Uno
RESTAURANTE DE HOTEL
Oscar (Brasília Palace)
SABORES REGIONAIS
ÁRABE
Marzuk
CANTINA/TRATTORIA
Nonno Cantinetta
COZINHA BRASILEIRA
Xique Xique
COZINHA DO MUNDO
Taypá
JAPONÊS
New Koto
ALTA GASTRONOMIA
BISTRÔ
Marie Cuisine
CARNE/PARRILLA
Pobre Juan
CARTA DE VINHOS
Trattoria da Rosario
COZINHA CONTEMPORÂNEA
Aroma
COZINHA VARIADA
Vasto
ITALIANO
Piselli
PROFISSIONAIS
CHEF DO ANO
Marcelo Petrarca (Bloco C e Lago)
CHEF REVELAÇÃO
Alex Gomide Xavier (La Cheminée)
MAÎTRE DO ANO
Alexandro Nascimento (Marie Cuisine)
SOMMELIER DO ANO
Leonildo Santana (Dom Francisco da Asbac)
HOMENAGEM ESPECIAL
Severino Xavier (La Chaumière)
*Estagiários sob a supervisão de Patrick Selvatti
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