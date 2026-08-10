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BASTIDORES DE HOLLYWOOD

Brad Pitt revela fim de sobriedade após sete anos

Aos 62 anos, astro de Hollywood confidenciou fim da sobriedade iniciada após divórcio conturbado em 2016

Brad Pitt retomou o consumo de álcool de forma moderada após passar sete anos longe da bebida - (crédito: Toglenn wikimedia commons )
Brad Pitt retomou o consumo de álcool de forma moderada após passar sete anos longe da bebida - (crédito: Toglenn wikimedia commons )

O ator Brad Pitt revelou que, após sete anos sóbrio, voltou a consumir bebidas alcóolicas regularmente. A informação foi anunciada em entrevista, publicada nesta segunda-feira (10/8), à revista norte-americana  Esquire

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Conforme a matéria, Pitt, de 62 anos, ofereceu vinho ao repórter da publicação ao encontrá-lo. Questionado se a bebida seria apenas para convidados, o ator confidenciou ter colocado fim à sobriedade.

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"Não, eu fiquei... fiquei sóbrio por sete anos. E depois voltei a beber. Mas agora bebo álcool de forma mais moderada. Fiquei confiante demais algumas vezes e pensei: ‘É, não, não é bom para mim’. Não em grandes quantidades", disse ele.

Segundo a revista, o artista parou de consumir álcool em meados de 2016, após o divórcio com a atriz Angelina Jolie. À época, Brad passou a frequentar reuniões do Alcóolicos Anônimos (AA).

Jolie e Pitt se conheceram nos sets de filmagens do filme Sr. e Sra. Smith (2005). Juntos são pais de: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.

Mesmo tendo voltado a beber os destilados, ele reiterou ter estabelecido um novo limite para esses momentos.

“Bem... posso tomar algumas. Mas não posso tomar muito. Tenho que ser profissional quanto a isso", declarou.

Anteriormente, em 2020, Brad Pitt chegou a falar e agradecer publicamente o também ator Bradley Cooper, por ter colaborado com a sobriedade.

"Eu fiquei sóbrio por causa desse cara e, desde então, todos os dias têm sido mais felizes", disse ao agradecer pelo prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no National Board of Review. 

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 10/08/2026 16:20
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