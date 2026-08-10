Brad Pitt revela fim de sobriedade após sete anos

Brad Pitt retomou o consumo de álcool de forma moderada após passar sete anos longe da bebida - (crédito: Toglenn wikimedia commons )

O ator Brad Pitt revelou que, após sete anos sóbrio, voltou a consumir bebidas alcóolicas regularmente. A informação foi anunciada em entrevista, publicada nesta segunda-feira (10/8), à revista norte-americana Esquire.

Conforme a matéria, Pitt, de 62 anos, ofereceu vinho ao repórter da publicação ao encontrá-lo. Questionado se a bebida seria apenas para convidados, o ator confidenciou ter colocado fim à sobriedade.

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"Não, eu fiquei... fiquei sóbrio por sete anos. E depois voltei a beber. Mas agora bebo álcool de forma mais moderada. Fiquei confiante demais algumas vezes e pensei: ‘É, não, não é bom para mim’. Não em grandes quantidades", disse ele.

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Segundo a revista, o artista parou de consumir álcool em meados de 2016, após o divórcio com a atriz Angelina Jolie. À época, Brad passou a frequentar reuniões do Alcóolicos Anônimos (AA).

Jolie e Pitt se conheceram nos sets de filmagens do filme Sr. e Sra. Smith (2005). Juntos são pais de: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox.

Mesmo tendo voltado a beber os destilados, ele reiterou ter estabelecido um novo limite para esses momentos.

“Bem... posso tomar algumas. Mas não posso tomar muito. Tenho que ser profissional quanto a isso", declarou.

Anteriormente, em 2020, Brad Pitt chegou a falar e agradecer publicamente o também ator Bradley Cooper, por ter colaborado com a sobriedade.

"Eu fiquei sóbrio por causa desse cara e, desde então, todos os dias têm sido mais felizes", disse ao agradecer pelo prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no National Board of Review.