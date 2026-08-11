PCDF mira traficantes que proibiam luz acesa e assobio em bairro do DF - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na manhã desta terça-feira (11/8) uma operação contra um grupo suspeito de controlar o tráfico de drogas na Vila Sossego, na Candangolândia. Segundo a investigação, os criminosos impunham regras aos moradores, como a proibição de manter luzes acesas nas áreas externas das casas e de assobiar em vias públicas.

A operação Hesiquia, coordenada pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), cumpre três mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Cerca de 40 policiais participam da ação, com apoio de equipes do Departamento de Operações Especiais (DOE), da Divisão de Operações Aéreas (DOA) e do Canil. Também foi empregado um helicóptero.

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De acordo com a investigação, que durou cerca de três meses, o grupo era formado por moradores da própria Vila Sossego e vendia drogas na região. Os investigadores afirmam que os suspeitos também abasteciam pontos de venda de entorpecentes em outras áreas da Candangolândia.

A polícia identificou uma espécie de código imposto aos moradores. Eles não poderiam deixar iluminação artificial ligada nas áreas externas das residências. A medida, segundo os investigadores, ajudava a manter a região escura e dificultava a identificação das atividades criminosas.

O assobio também teria sido proibido. Conforme a investigação, usuários de drogas utilizavam o som como sinal para avisar traficantes de que havia interesse na compra de entorpecentes.

A polícia afirma que essas regras contribuíam para manter os moradores sob controle e dificultar a atuação policial.

Parte dos investigados foi alvo de uma operação anterior da 11ª DP. Em 26 de junho de 2025, a unidade realizou a operação Nexus, quando foram cumpridos 38 mandados de busca e apreensão na Candangolândia e 17 pessoas foram presas em flagrante.

Para a polícia, a participação de alguns dos mesmos investigados nas duas apurações indica a continuidade da atividade de tráfico na região.