InícioCidades DF
Crime

Agressor é morto após fazer idosa refém na Asa Sul

PMDF acionou a Operação Gerente para conduzir o caso, mas o homem seguiu irredutível enquanto fazia a idosa refém

Homem ameaçou a idosa com um facão durante a madrugada desta terça-feira (11/8) - (crédito: Agência Brasília)
Homem ameaçou a idosa com um facão durante a madrugada desta terça-feira (11/8) - (crédito: Agência Brasília)

Um homem armado com um facão invadiu um bloco residencial da Asa Sul na madrugada desta terça-feira (11/8) e fez uma idosa como refém. O criminoso estaria ameaçando demais moradores no Bloco J, localizado na SQS 302. Durante a operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem acabou sendo atingido por disparos, morrendo ainda no local.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Com a arma branca em mãos, o homem teria entrado no bloco sem autorização às 2h01 e testemunhas relatam que ele poderia em surto quando passou a colocar a vida dos moradores em risco. A PMDF acionou a Operação Gerente para conduzir o caso, mas o homem seguiu irredutível enquanto fazia a idosa, de 95 anos, como refém. De acordo com a polícia, os agentes passaram a realizar disparos com arma de fogo, no intuito de proteger a senhora e tirá-la dos braços do homem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Atingido, o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas acabou morrendo no local. A morte foi constatada por volta das 3h07 e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), assim como o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remoção do corpo sem vida.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 11/08/2026 09:24 / atualizado em 11/08/2026 09:27
SIGA
x