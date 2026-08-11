Agressor é morto após fazer idosa refém na Asa Sul

Homem ameaçou a idosa com um facão durante a madrugada desta terça-feira (11/8) - (crédito: Agência Brasília)

Um homem armado com um facão invadiu um bloco residencial da Asa Sul na madrugada desta terça-feira (11/8) e fez uma idosa como refém. O criminoso estaria ameaçando demais moradores no Bloco J, localizado na SQS 302. Durante a operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem acabou sendo atingido por disparos, morrendo ainda no local.

Com a arma branca em mãos, o homem teria entrado no bloco sem autorização às 2h01 e testemunhas relatam que ele poderia em surto quando passou a colocar a vida dos moradores em risco. A PMDF acionou a Operação Gerente para conduzir o caso, mas o homem seguiu irredutível enquanto fazia a idosa, de 95 anos, como refém. De acordo com a polícia, os agentes passaram a realizar disparos com arma de fogo, no intuito de proteger a senhora e tirá-la dos braços do homem.

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Atingido, o homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas acabou morrendo no local. A morte foi constatada por volta das 3h07 e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), assim como o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remoção do corpo sem vida.