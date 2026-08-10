Após matar idosa e estuprar jovens, suspeito sequestrou uma das vítimas

Após dopar e matar uma mulher de 70 anos e estuprar três adolescentes, Leonardo Ferreira de Almeida sequestrou uma das netas da idosa e a levou para uma região de mata, no Morro da Cruz, em São Sebastião.
A vítima, de 19 anos, foi encontrada ensanguentada e com ferimentos pelo corpo. Após ser localizada, ela foi encaminha ao Instituto de Medicina Legal (IML) para a realização de exames.
O corpo da idosa foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10/8) dentro de casa, na QR 307 de Samambaia. Ao Correio, familiares da vítima afirmaram que Leonardo havia sido beneficiado com a saída temporária na quinta-feira(6/8). Ele cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e segue foragido.
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Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018
postado em 10/08/2026 16:41 / atualizado em 10/08/2026 16:43