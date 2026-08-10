Após matar idosa e estuprar jovens, suspeito sequestrou uma das vítimas

A jovem sequestrada foi encontrada no início dessa tarde em São Sebastião - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Após dopar e matar uma mulher de 70 anos e estuprar três adolescentes, Leonardo Ferreira de Almeida sequestrou uma das netas da idosa e a levou para uma região de mata, no Morro da Cruz, em São Sebastião.

A vítima, de 19 anos, foi encontrada ensanguentada e com ferimentos pelo corpo. Após ser localizada, ela foi encaminha ao Instituto de Medicina Legal (IML) para a realização de exames.

O corpo da idosa foi encontrado na manhã desta segunda-feira (10/8) dentro de casa, na QR 307 de Samambaia. Ao Correio, familiares da vítima afirmaram que Leonardo havia sido beneficiado com a saída temporária na quinta-feira(6/8). Ele cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e segue foragido.