Homem é preso após ordenar adolescentes a incendiar loja em Planaltina

O crime ocorreu na madrugada de 10 de agosto de 2026 - (crédito: Divulgação/PCDF)

Por Luiz Francisco*—A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (10/8), um homem de 34 anos por ordenar três adolescentes a incendiarem um estabelecimento na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina. Segundo as investigações, o suspeito havia executado o crime após desavença com o propietário do comércio.

Segundo as apurações, o homem forneceu luvas e máscaras aos adolescentes e entregou R$ 12 para a compra de gasolina, que foi empregada para incendiar a loja. De acordo com a PCDF, as chamas no local se espalharam, mas foram contidas com auxílio de moradores até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

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O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de incêndio e corrupção de menores, com penas previstas variadas de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa. Segundo a apuração, o homem tinha passagens policiais anteriores por desacato, resistência e pertubação de sossego.

Já os três adolescentes apontados como executores do incêndio foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I) para a adoção dos procedimentos cabíveis. O local e as imagens das câmeras ainda serão analisadas no curso das investigações.