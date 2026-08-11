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Tráfico de Drogas

Polícia prende dois suspeitos por tráfico de drogas no Paranoá Parque

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o terceiro investigado conseguiu fugir durante a ação policial

As substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para realização dos exames periciais pertinentes. - (crédito: Divulgação/PCDF)
As substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para realização dos exames periciais pertinentes. - (crédito: Divulgação/PCDF)

Por Luiz Francisco*—A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta segunda-feira (10/8), dois homens por envolvimento no tráfico de drogas no Paranoá Parque. Segundo as investigações, existe um terceiro investigado, que ainda não foi localizado.

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A investigação é coordenada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD). Por meio da Operação Semper Vigilans, a ação policial inciou a partir de informações repassadas, indicando que três homens estariam envolvidos na comercialização de drogas por delivery. 

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Durante o monitoramento, os policiais constataram intensa movimentação na região e observou que os três suspeitos atuavam de forma coordenada e com divisão de tarefas. De acordo com a PCDF, dois dos investigados eram responsáveis pelos contatos direto com os compradores, enquanto o terceiro atuava no armazenamento e na entrega das drogas. Os policiais também conseguiram identificar os locais onde atuavam os possíveis traficantes, confirmando a atividade de tráfico.

Um dos suspeitos foi abordado em via pública, onde os policiais apreenderam um tablete médio de maconha e um celular. O outro investigado foi localizado em seu apartamento, onde também foi encontrado oito tabletes e outro aparelho.

Segundo as informações, o terceiro investigado percebeu a movimentação das equipes policiais e conseguiu fugir. No entanto, os policiais encontraram uma porção de haxixe e de skunk na residência do suspeito.

Os autores foram autuados em flagrante pelo crime e permanecem à disposição da Justiça. As drogas apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para realização dos exames periciais.

O caso segue em apuração pela 6ª Delegacia da Polícia.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/08/2026 10:48
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