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Samara Mineiro propõe diminuir repasses para segurança e priorizar saúde e educação

Candidata do UP propõe redistribuir recursos do Fundo Constitucional, com prioridade para saúde e educação e defende mudanças na gestão do SUS e no modelo de segurança pública do DF

Para a candidata da UP, abandonar o modelo do Iges-DF é o caminho para fortalecer o atendimento universal do SUS. - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)
Para a candidata da UP, abandonar o modelo do Iges-DF é o caminho para fortalecer o atendimento universal do SUS. - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Candidata ao governo do Distrito Federal pelo Unidade Popular (UP), Samara Mineiro defendeu, durante sabatina realizada pelo Correio Braziliense, a revisão da distribuição dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), com aumento dos repasses destinados à saúde e à educação. Segundo ela, o orçamento disponível é suficiente para financiar as áreas prioritárias, mas parte dos recursos públicos estaria sendo direcionada ao setor privado.

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Na saúde, a candidata criticou o modelo de gestão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) e defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) público, com maior transparência na aplicação dos recursos.

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“O dinheiro que vai para o Iges já existe, só que ele precisa voltar para a parte pública, para a gente fortalecer o SUS público e com transparência nas contas”, afirmou.

Samara também propôs ampliar os recursos do Fundo Constitucional destinados à saúde e à educação. Questionada sobre como faria os cortes no orçamento, uma vez que o fundo também financia a segurança pública, afirmou que a proposta é reduzir a concentração dos recursos na área de segurança e estabelecer maior equilíbrio entre as três áreas.

“A nossa proposta é diminuir o repasse que hoje é majoritário para a segurança, para que a gente consiga ter como prioridade principalmente a saúde e, em seguida, a educação”, disse.

Samara criticou o que classificou como uma política excessivamente militarizada e defendeu a reformulação da atuação policial. Entre as propostas está a adoção de uma polícia de ciclo completo e o fortalecimento do trabalho de inteligência.

Ela citou os furtos de celulares como exemplo de crime que, na avaliação dela, poderia ser enfrentado com maior investimento em inteligência e investigação, em vez da priorização do patrulhamento ostensivo.

“É uma segurança extremamente militarizada e que muitas vezes não traz esse sentimento de segurança para a população”, afirmou. Para a candidata, o fortalecimento da inteligência da Polícia Civil poderia contribuir para o enfrentamento de crimes recorrentes no Distrito Federal.

Samara também defendeu mudanças na destinação dos recursos públicos e afirmou que o governo deve priorizar investimentos diretos nos serviços públicos, com transparência na utilização do orçamento.

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O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 11/08/2026 10:51
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