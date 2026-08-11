Samara Mineiro propõe diminuir repasses para segurança e priorizar saúde e educação

Para a candidata da UP, abandonar o modelo do Iges-DF é o caminho para fortalecer o atendimento universal do SUS. - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Candidata ao governo do Distrito Federal pelo Unidade Popular (UP), Samara Mineiro defendeu, durante sabatina realizada pelo Correio Braziliense, a revisão da distribuição dos recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), com aumento dos repasses destinados à saúde e à educação. Segundo ela, o orçamento disponível é suficiente para financiar as áreas prioritárias, mas parte dos recursos públicos estaria sendo direcionada ao setor privado.

Na saúde, a candidata criticou o modelo de gestão do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) e defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) público, com maior transparência na aplicação dos recursos.

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“O dinheiro que vai para o Iges já existe, só que ele precisa voltar para a parte pública, para a gente fortalecer o SUS público e com transparência nas contas”, afirmou.

Samara também propôs ampliar os recursos do Fundo Constitucional destinados à saúde e à educação. Questionada sobre como faria os cortes no orçamento, uma vez que o fundo também financia a segurança pública, afirmou que a proposta é reduzir a concentração dos recursos na área de segurança e estabelecer maior equilíbrio entre as três áreas.

“A nossa proposta é diminuir o repasse que hoje é majoritário para a segurança, para que a gente consiga ter como prioridade principalmente a saúde e, em seguida, a educação”, disse.

Samara criticou o que classificou como uma política excessivamente militarizada e defendeu a reformulação da atuação policial. Entre as propostas está a adoção de uma polícia de ciclo completo e o fortalecimento do trabalho de inteligência.

Ela citou os furtos de celulares como exemplo de crime que, na avaliação dela, poderia ser enfrentado com maior investimento em inteligência e investigação, em vez da priorização do patrulhamento ostensivo.

“É uma segurança extremamente militarizada e que muitas vezes não traz esse sentimento de segurança para a população”, afirmou. Para a candidata, o fortalecimento da inteligência da Polícia Civil poderia contribuir para o enfrentamento de crimes recorrentes no Distrito Federal.

Samara também defendeu mudanças na destinação dos recursos públicos e afirmou que o governo deve priorizar investimentos diretos nos serviços públicos, com transparência na utilização do orçamento.

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