Elisson Ferreira promete diálogos não politizados

"Não queremos que os planos foquem apenas em quatro anos de gestão", afirmou Elisson - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O candidato do Agir ao GDF Elisson Ferreira afirmou que “o diálogo vai ser fundamental em seu governo”. Durante a sabatina do Correio, realizada nesta terça-feira (11/8), o também jornalista disse que os diálogos nas áreas da saúde, educação e segurança não serão politizados.

Questionado pela jornalista Mila Ferreira sobre como seria o diálogo com a Câmara Legislativa para a aprovação de projetos, uma vez que o partido Agir não está federado com outras legendas e não possui deputados distritais eleitos, Elisson respondeu que “o diálogo em qualquer democracia é fundamental” e que “conversar com outros partidos é fundamental”.

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Elison Ferreira disse que os diálogos em seu governo não serão politizados. “A partir do momento em que nosso governo entrar em campo, não importa se o projeto for de direita ou esquerda, se ele beneficiar a população, temos que olhar para a frente”, disse.

O candidato também ressaltou que áreas como saúde, educação e segurança irão priorizar mais quesitos técnicos do que políticos. “Essas áreas não serão politizadas em nosso governo. Então a gente vai ouvir todos os deputados distritais para ter uma melhor definição”, explicou.

“Os deputados precisam entender que não deve haver interesse partidário ou pessoal nas decisões e, sim, atender aos interesses da população”, pontuou Elisson.

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