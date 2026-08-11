Paula Belmonte diz que a saúde precisa de recursos humanos

A candidata ao Governo do Distrito Federal pelo PSDB disse que vai realizar concursos públicos em um possível governo - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Durante sabatina do Correio Braziliense, nesta terça-feira (11/08), Paula Belmonte, candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, afirmou que vão ser realizados concursos públicos em um possível mandato. A deputada disse que vão ter novos concursados, principalmente, na área da saúde.

De acordo com ela, "há um estado de guerra em hospitais do DF" e que se deve, em parte, à falta de profissionais. “No meu governo, vamos valorizar muito a saúde primária. Vamos construir hospitais de retaguarda, paliativo e de idosos. Acredito nos hospitais referenciais”, destacou.

Durante o período em que atuou como presidente da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle (CFGTC) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a deputada disse que pôde acompanhar como o IgesDF não dialoga com a Secretaria de Saúde nem com o Estado. Para ela, essa dinâmica é “uma vergonha”.



Leia mais: Paula Belmonte defende digitalização do GDF para lutar contra a corrupção A candidata também lembrou de casos recentes de pacientes que morreram antes do atendimento. “A população está morrendo antes de chegar ao hospital. A saúde precisa de recursos humanos e precisamos cuidar de quem serve à população”, salientou.

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O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates





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