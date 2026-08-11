"O BRB não é um patrimônio privado", afirma Elisson Ferreira

Candidato do Agir propõe plano de governo que acompanhe desenvolvimento da cidade além dos quatro anos de mandato - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Elisson Ferreira, do partido Agir, disse, durante a sabatina do Correio realizada nesta terça-feira (11/8), que a liquidez do BRB precisa ser recuperada o mais rápido possível. Para ele, a gestão do banco precisa voltar a ser regional, trabalhando em mais investimentos para o DF.

Ele afirmou que as contas devem ser reduzidas e que o caráter regional da instituição financeira precisa ser recuperado. “Existem muitas agências e muitos servidores do BRB em outros estados. Precisamos trazer de volta esses trabalhadores para Brasília”, disse.

Para o candidato, ao invés de investimentos em clubes de futebol de outros estados, esportes de fora de Brasília e patrocínios fora da capital, o BRB precisa olhar para o empreendedor local. Ele afirma que é “necessário cortar esses gastos”.

“O BRB precisa fomentar o empreendedorismo local. Ele começa como um ambulante, mas nada o impede de crescer e abrir a sua própria loja. Entretanto, esses comerciantes não conseguem adquirir esse recurso aqui em Brasília. O BRB precisa voltar a ser da nossa cidade. O banco não é um patrimônio privado, é um patrimônio do povo”, disse.

Para Ferreira, recuperar a saúde financeira do BRB é um processo que vai acontecer após auditoria e o rastreio do caminho do dinheiro perdido. “A auditoria vai mostrar o verdadeiro rombo do BRB e, após isso, precisamos saber para onde o dinheiro foi. A Justiça vai culpabilizar os responsáveis e iremos recuperar o dinheiro do BRB”, pontuou.

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