DF registra novo recorde de calor pelo 3º dia consecutivo

O Distrito Federal registrou nesta segunda-feira (10/8), pela terceira vez consecutiva, o dia mais quente de 2026 até agora. A temperatura chegou a 34,3°C na estação meteorológica de Ponte Alta, no Gama, por volta das 15h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na mesma estação, a umidade relativa do ar atingiu apenas 13% às 14h, também o menor índice do ano.

Além de Ponte Alta, outras regiões registraram temperaturas elevadas nesta segunda. No Plano Piloto, os termômetros chegaram a 32°C. Em Planaltina, a máxima foi de 33,6°C, enquanto Águas Lindas marcou 32,4°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O cenário levou o Inmet a manter um alerta laranja para baixa umidade durante o dia. O aviso começou ao meio-dia e permaneceu ativo até as 18h. Hoje, contudo, a equipe avaliará se a umidade sobe ou se mantém baixa e, com isso, decidirão se o alerta amarelo ou laranja serão estabelecidos.

O meteorologista Olivio Bahia explica que o calor intenso é consequência do predomínio de uma massa de ar seca e quente. "Domingo foi o dia mais quente do ano em Brasília e também no DF, em Águas Emendadas, mas nesta segunda foi ainda maior em Brasília, e o Gama superou Águas Emendadas", afirmou.

Incidência

A sequência de recordes começou no fim de semana. No sábado, Brasília chegou a 31,3°C, com umidade relativa do ar de 23%. No mesmo dia, o Paranoá marcou 32,6°C e o Gama, 32,4°C.

No domingo, a estação de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou 34,1°C, superando o recorde anterior da região, de 33,5°C, registrado em janeiro. Ontem, porém, a marca foi novamente ultrapassada, desta vez pelos 34,3°C registrados em Ponte Alta.

Diante da baixa umidade, o Inmet recomenda que a população beba bastante líquido, evite atividades físicas nos horários mais quentes, reduza a exposição ao sol e use hidratante para a pele. Também é indicado umidificar os ambientes, principalmente durante a noite.

O meteorologista orienta ainda que exercícios sejam evitados entre 10h e 16h, período de maior incidência de radiação solar. Para melhorar a umidade dentro de casa, ele recomenda o uso de umidificadores. "Para quem não tem umidificador, pode colocar uma bacia com água ou estender uma toalha molhada no quarto para melhorar o teor de umidade no ambiente", orientou.

Incêndios

A população também deve redobrar os cuidados para evitar incêndios. Ele recomenda não queimar lixo em terrenos baldios, não jogar bitucas de cigarro às margens de rodovias e evitar fogueiras em áreas de acampamento, parques e florestas. A orientação também vale para quem pretende utilizar fogo para limpeza de terrenos.

"Esta época do ano, devido à falta de chuvas, à temperatura elevada e à baixa umidade, o risco de incêndio é muito elevado", alertou o meteorologista.

No domingo (9/8), focos de incêndio foram registrados no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Segundo a Campo da Esperança Serviços Ltda., o fogo foi consequência de velas acesas, por conta do Dia dos Pais, em locais inadequados, principalmente no gramado ao redor das campas e também sobre os jazigos. Ninguém se feriu.

Segundo a Campo da Esperança, mesmo com a orientação dos funcionários, é comum que visitantes prefiram acender velas junto aos jazigos para fazer homenagens, especialmente em feriados. "A empresa não recebeu nenhuma reclamação de clientes sobre a situação e contornou o ocorrido conforme o protocolo", comunicou.

A empresa orienta que as velas sejam acesas nos locais apropriados, que são os castiçais presentes em cada jazigo ou os veleiros espalhados pelos cemitérios. A concessionária também informou que os irrigadores estão em pleno funcionamento e são acionados durante o período noturno, para não atrapalhar a visitação.