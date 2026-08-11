Paula Belmonte destaca investimento na educação como prioridade

Paula Belmonte durante a sabatina do Correio nesta terça-feira (12/8) - (crédito: Ed. Alves/CB/D.A.Press)

Paula Belmonte, candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, ressaltou que os três pilares de um possível governo seriam transparência, educação e saúde. Durante sabatina do Correio Braziliense, nesta terça-feira (11/08), ela detalhou as melhorias que pretende fazer na educação. Uma delas seria fazer escolas preparadas para receber crianças atípicas.

De acordo com a deputada, 64% das escolas no DF não têm refeitório para as crianças comerem. Elas se alimentam no mesmo ambiente onde têm as aulas ou nas escadas. Para que mudanças sejam feitas, Paula disse que as emendas para a educação precisam ser impositivas. “Pela nossa lei orgânica, emenda para educação e saúde é impositiva”, salientou.

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Segundo ela, o GDF cancelou R$ 11 milhões em emendas de sua autoria destinadas à educação. O fato foi denunciado ao Tribunal de Contas da União.

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A candidata também ressaltou a importância da educação para garantir a segurança das mulheres. Ela afirmou que jovens e, especialmente, mulheres precisam sair preparados das escolas para serem inseridos no mercado de trabalho. “Precisamos começar a pensar em autonomia financeira”, recomendou.

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O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: no dia 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates