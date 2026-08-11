Cappelli defende debates: "Eleitor quer respostas para problemas do dia a dia"

Cappelli defende debates eleitorais e diz que eleitor quer respostas para problemas do dia a dia - (crédito: Ed Alves / CB)

O candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PSB, Ricardo Cappelli, defendeu a realização de debates entre os concorrentes ao Palácio do Buriti e afirmou que o eleitor está mais interessado em respostas para problemas concretos do cotidiano do que em discussões “polarizadas” e ideológicas. A declaração foi dada antes da participação de Cappelli na sabatina promovida pelo Correio Braziliense com os candidatos ao governo do DF.

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Para Cappelli, os debates são importantes para que os eleitores possam comparar propostas e conhecer as ideias de cada candidato. Ele afirmou esperar que todos os concorrentes mantenham presença nos próximos encontros. “O debate é um espaço para a gente apresentar ideias, apresentar contrastes, apresentar propostas para os problemas concretos da sociedade”, afirmou.

O candidato parabenizou o Correio pela realização da sabatina e destacou o convite feito a todos os candidatos, independentemente da posição nas pesquisas eleitorais. “É uma sabatina muito importante para a gente e para a população, dar oportunidade à população de conhecer todos os candidatos, as suas ideias, as suas propostas, o que cada um se propõe nesse processo eleitoral. Essa é a beleza da democracia", declarou.

Na avaliação do candidato, a principal preocupação do eleitor durante a campanha não está necessariamente nas disputas ideológicas entre os concorrentes, mas na capacidade de os futuros governantes resolverem problemas que afetam diretamente a população. “O eleitor não quer saber disso. O eleitor quer saber o seguinte: tem médico na UPA para que ele seja atendido? Tem remédio na farmácia, quando ele chegar no postinho, na UBS? Tem o remédio que ele precisa? Essas são as questões centrais que a população espera respostas e que a gente vai apresentar durante esse processo eleitoral”, destacou.

Para o candidato, portanto, a campanha deve ser marcada pela apresentação de propostas capazes de responder às demandas práticas dos moradores do Distrito Federal. “O processo eleitoral é quando a gente apresenta propostas, e a gente vai apresentar durante esse processo eleitoral”, resumiu.

Fique por dentro

O Correio realiza sabatinas com os candidatos ao longo de todo o dia. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo e a cobertura completa pelo nosso site e redes sociais. E anote na agenda: em 1º de setembro, o Correio promove o debate oficial entre os candidatos.