Cappelli afirma evitar confronto com Grass e diz torcer por união no 2º turno

O candidato ao Governo do Distrito Federal Ricardo Cappelli (PSB) afirmou que pretende manter uma postura de diálogo com os demais nomes do campo progressista e disse esperar receber apoio em um eventual segundo turno, apesar das críticas recentes entre os candidatos. Questionado sobre uma publicação de Leandro Grass (PT) nas redes sociais, em que o petista contestou a proposta de Cappelli de tornar os salários dos professores do DF os maiores do país, Cappelli disse que preferiu não responder ao ataque. “Eu tenho responsabilidade com o Brasil e com o presidente Lula. Eu vi essa crítica, mas achei por bem não responder. Acho que foi um ato de imaturidade do candidato”, afirmou.
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Cappelli disse acreditar que os candidatos progressistas poderão se unir caso apenas um deles avance para a segunda etapa da eleição. “Eu vou trabalhar muito para que a gente esteja no segundo turno e para que eu possa receber o apoio deles no segundo turno sem nenhum trauma. Eu tenho a convicção de que a gente vai estar no segundo turno”, declarou.
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Segundo ele, os adversários centrais de sua candidatura estão no grupo político que atualmente comanda o Distrito Federal. “Da minha parte, não há nenhum interesse em ficar num debate que não acrescenta nada. O meu adversário central é quem colocou 30 mil pessoas na fila de cirurgia. O meu adversário é quem colocou a educação do Distrito Federal no lugar que está”, disse.
O candidato disse que pretende manter o foco na disputa eleitoral e evitar novos embates com adversários do campo progressista. “O resto é próprio do processo eleitoral, mas eu tenho, como dizia o Brizola, eu venho de longe. Essas coisas não me afetam. Vamos seguindo, porque a gente sabe onde quer chegar”, destacou.
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