InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Kiko Caputo rejeita comparação com Ibaneis: "Somos completamente opostos"

Candidato do Novo ao GDF afirmou que semelhança com o ex-governador Ibaneis Rocha se limita à formação em direito e à presidência da OAB-DF. "Nunca concordei com os princípios e valores que ele defende", aponta

Kiko Caputo:
Kiko Caputo: "Eu rejeito a comparação" - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Antes do início da sabatina com candidatos ao Governo do Distrito Federal, promovida pelo Correio Braziliense, nesta terça-feira (11/8), Kiko Caputo (Novo) foi questionado sobre as comparações com o ex-governador Ibaneis Rocha. A pergunta ocorreu justamente no Dia do Advogado, em razão da trajetória semelhante dos dois na advocacia e na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Caputo rejeitou a associação e afirmou que, apesar de ambos serem advogados e terem presidido a OAB, as semelhanças entre os dois terminam nesses pontos. O candidato também destacou que manteve uma postura de oposição a Ibaneis durante sua atuação na entidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Eu rejeito a comparação. Nós dois somos advogados, nós dois fomos presidentes da OAB, mas a nossa semelhança termina aí. A vida inteira fui oposição a ele lá na OAB, inclusive fui o primeiro que venci ele numa eleição, nunca concordei com os princípios e valores que ele defende, e pratico o oposto do que ele pratica”, afirmou.

O candidato do Novo reforçou que considera os dois perfis políticos distintos. “Então, se puder fazer uma comparação, você limita apenas esses dois dados objetivos, e todo o resto nós somos completamente opostos”, completou.

Sabatina

A entrevista faz parte da série de sabatinas promovidas pelo Correio com 11 postulantes ao GDF: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Elisson Ferreira (Agir), Expedito Mendonça (PCO), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), Rico Pinheiro (PRTB), Robson Raymundo (PSTU) e Samara Mineiro (UP).

Cada candidato responde a perguntas da bancada de jornalistas do Correio por uma hora, apresentando propostas para temas prioritários como saúde, educação e segurança. O evento segue ao vivo até 18h no canal do Correio no YouTube.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 11/08/2026 17:19
SIGA
x