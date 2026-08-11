Kiko Caputo rejeita comparação com Ibaneis: "Somos completamente opostos"

Antes do início da sabatina com candidatos ao Governo do Distrito Federal, promovida pelo Correio Braziliense, nesta terça-feira (11/8), Kiko Caputo (Novo) foi questionado sobre as comparações com o ex-governador Ibaneis Rocha. A pergunta ocorreu justamente no Dia do Advogado, em razão da trajetória semelhante dos dois na advocacia e na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Caputo rejeitou a associação e afirmou que, apesar de ambos serem advogados e terem presidido a OAB, as semelhanças entre os dois terminam nesses pontos. O candidato também destacou que manteve uma postura de oposição a Ibaneis durante sua atuação na entidade.

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“Eu rejeito a comparação. Nós dois somos advogados, nós dois fomos presidentes da OAB, mas a nossa semelhança termina aí. A vida inteira fui oposição a ele lá na OAB, inclusive fui o primeiro que venci ele numa eleição, nunca concordei com os princípios e valores que ele defende, e pratico o oposto do que ele pratica”, afirmou.

O candidato do Novo reforçou que considera os dois perfis políticos distintos. “Então, se puder fazer uma comparação, você limita apenas esses dois dados objetivos, e todo o resto nós somos completamente opostos”, completou.

Sabatina

A entrevista faz parte da série de sabatinas promovidas pelo Correio com 11 postulantes ao GDF: Celina Leão (PP), José Roberto Arruda (PSD), Elisson Ferreira (Agir), Expedito Mendonça (PCO), Kiko Caputo (Novo), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Ricardo Cappelli (PSB), Rico Pinheiro (PRTB), Robson Raymundo (PSTU) e Samara Mineiro (UP).

Cada candidato responde a perguntas da bancada de jornalistas do Correio por uma hora, apresentando propostas para temas prioritários como saúde, educação e segurança. O evento segue ao vivo até 18h no canal do Correio no YouTube.