"A população me aplaudiu", diz Celina sobre internação involuntária

A governadora disse que já foram desmobilizados dois grandes pontos na Asa Norte - (crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que a população tem agradecido pela lei que determina a internação involuntária humanizada das pessoas em situação de rua que representem perigo para si ou para os outros.

Leia também: Celina cita DF 360 e reajuste a servidores ao responder sobre segurança

A fala aconteceu durante sabatina com os candidatos ao Governo do DF (GDF), que acontece nesta terça-feira (11/8), no Correio Braziliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Estou tratando desse tema desde o meu primeiro dia de mandato. Fui supercriticada por um nicho muito específico da esquerda, mas a população em si me aplaudiu. A lei foi regulamentada há duas semanas”, ressaltou. “Hoje, tenho todos os pontos do DF monitorados, temos pessoas em situação de rua em mais de 500 pontos. Estamos desmobilizando esses locais”, acrescentou Celina.

A governadora disse que já foram desmobilizados dois grandes pontos na Asa Norte. “Foram oferecidos abrigos e acolhimento. Vou devolver Brasília aos brasilienses e acolher as pessoas em situação de rua”, frisou.