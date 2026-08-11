Em 2 anos, grupo roubou pelo menos 35 comércios da Asa Norte

A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) cumpriu, nesta terça-feira (11/8), quatro mandados de prisão temporária contra integrantes de uma associação criminosa investigada por uma série de roubos e furtos qualificados contra estabelecimentos comerciais da região.
As investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre seus integrantes, sendo responsável por uma sequência de crimes registrados entre os meses de maio e junho de 2026.
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que os quatro investigados praticaram, nos últimos dois anos, pelo menos 35 furtos em estabelecimentos comerciais da Asa Norte.
Ainda de acordo com a PCDF, cerca de 80% dos furtos a comércios registrados na região foram atribuídos a esse grupo e a outros poucos criminosos já identificados, alguns dos quais presos em decorrência de outras investigações e ações policiais.
Com a operação, a polícia busca reunir elementos probatórios para subsidiar a responsabilização penal dos investigados, especialmente pela prática do crime de associação criminosa, bem como representar pela decretação de suas prisões preventivas, quando presentes os requisitos legais.
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Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2026 11:41