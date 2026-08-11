Jovem é assassinado a facadas perto de restaurante comunitário da Estrutural

Um jovem identificado como Kleber, mais conhecido como Klebin, foi vítima de homicídio na noite desta terça-feira (11/8), no Setor Oeste da Estrutural.
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O crime ocorreu próximo a um restaurante comunitário e a motivação é investigada pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). Segundo informações preliminares, Kleber foi assassinado com golpes de faca.
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Policiais isolaram a área do homicídio para a perícia.
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Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2026 22:58