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Homicídio

Jovem é assassinado a facadas perto de restaurante comunitário da Estrutural

Homicídio ocorreu na noite desta terça-feira (11/8). Polícia Civil investiga

Jovem foi morto a facadas - (crédito: Cedido ao Correio)
Jovem foi morto a facadas - (crédito: Cedido ao Correio)

Um jovem identificado como Kleber, mais conhecido como Klebin, foi vítima de homicídio na noite desta terça-feira (11/8), no Setor Oeste da Estrutural. 

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O crime ocorreu próximo a um restaurante comunitário e a motivação é investigada pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). Segundo informações preliminares, Kleber foi assassinado com golpes de faca. 

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Policiais isolaram a área do homicídio para a perícia.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2026 22:58
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