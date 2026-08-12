Disfarçados de funcionários, dois são presos por furto de cabos

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nessa terça-feira (11/8), suspeitos de furtar cabos de telefonia na SQSW 303, no Sudoeste.

Segundo a corporação, a dupla estava vestida de forma semelhante a funcionários de uma empresa de telefonia e tentava retirar os cabos sem levantar suspeitas. A movimentação, porém, chamou a atenção de policiais do 7º Batalhão.

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Durante a abordagem, os militares encontraram no veículo usado pelos suspeitos uma grande quantidade de cabos de telefonia, além de ferramentas que, segundo a PM, seriam utilizadas para cortar e retirar o material.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h20. Equipes da RP 3986 e do GTM 27 prenderam os dois homens e apreenderam o veículo e as ferramentas. O material retirado foi recuperado

A dupla foi encaminhada à delegacia, que deverá apurar a participação dos suspeitos no crime e eventual envolvimento em outros furtos semelhantes.