Motorista embriagado e sem CNH é detido após tentar fugir de blitz no DF

O motorista foi acompanhado pela equipe policial até atingir uma árvore no Km 2 da mesma rodovia - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por Luiz Francisco*

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta quarta-feira (12), um motorista que fugiu do ponto de bloqueio montado na DF-463, em São Sebastião. Segundo as informações, o condutor do veículo estava embriagado e não tinha carteira de motorista.

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O motorista foi acompanhado pela equipe policial até atingir uma árvore que estava fora da rodovia. O homem ainda tentou fugir a pé, mas os militares conseguiram conter o condutor. De acordo com a PMDF, o indivíduo se recusou a fazer o teste de etilômetro e possuía latas e garrafas de bebidas alcoólicas dentro do veículo.

O carro foi recolhido para o depósito do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). O condutor foi encaminhado à 30ª DP, onde foi autuado por embriaguez ao volante, resistência e dirigir veículo sem CNH gerando perigo de dano.