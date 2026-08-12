Serviços no DF registram terceira queda seguida: saiba o que está por trás

Três dos cinco grupos de atividades pesquisados registraram alta no volume de serviços em junho de 2026 - (crédito: Flow)

O volume de serviços no Distrito Federal apresentou uma variação de -1,6% em junho de 2026, marcando a terceira queda consecutiva, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, divulgados nesta quarta-feira (12/8). O resultado contrasta com o cenário nacional, que registrou estabilidade (0%) no mesmo período.

Apesar da retração mensal, a comparação com junho de 2025 mostra um crescimento de 2,2% no setor. No acumulado do ano, o DF teve uma alta de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo a segunda maior do país. Já nos últimos 12 meses, o avanço foi de 7,8%.

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A receita nominal de serviços na capital federal caiu 1,7% em junho na comparação com o mês anterior. No entanto, quando comparada ao mesmo mês de 2025, houve um aumento de 8,5%.

Desempenho das atividades

Três dos cinco grupos de atividades pesquisados registraram alta no volume de serviços em junho de 2026, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O principal destaque foi o setor de informação e comunicação, com crescimento de 6,5%.

Também apresentaram resultado positivo os serviços profissionais, administrativos e complementares (5,4%) e o setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (0,6%).

Por outro lado, dois grupos tiveram variação negativa. O segmento de serviços prestados às famílias recuou 5,9%, no segundo mês seguido de retração. A categoria de outros serviços caiu 5,5%, registrando a terceira queda consecutiva.

As atividades turísticas no Distrito Federal também mostraram retração, com uma queda de 4,7% em junho frente ao mês anterior. Na comparação com junho de 2025, o recuo foi ainda maior, chegando a 12,0%.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.