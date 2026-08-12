Endereços do Jardim Botânico e Lago Norte ficarão sem energia nesta quinta

Moradores do Jardim Botânico e do Lago Norte terão o fornecimento de energia interrompido, nesta quinta-feira (13/8), para a realização de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica. A interrupção ocorre para garantir a segurança dos profissionais e da população.
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No Lago Norte, a suspensão está prevista das 14h às 16h, no Setor de Mansões Lago Norte MI, Trecho 3, nos condomínios Porto Seguro e Nosso Lar.
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No Jardim Botânico, o fornecimento será interrompido das 9h às 15h, nos condomínios Residencial Mansões Itaipu e Belvedere Green.
Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer a interrupção de energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.