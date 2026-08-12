Arraiá Árabe no Lago Sul une pamonha e shawarma em festa cultural

Adriana Samartini, atração do Arraiá Árabe, celebra a união das culturas junina e do Oriente Médio em Brasília - (crédito: Luis Fabiano Neves)

A 6ª edição do Arraiá Árabe será realizada em Brasília entre sexta (14/8) e sábado (15/8), das 17h às 23h. O evento, que une tradições juninas e a cultura do Oriente Médio, acontece na Igreja Ortodoxa São Jorge, localizada na QI 9 do Lago Sul.

Com uma proposta gastronômica que celebra o encontro das duas culturas, o público poderá saborear pratos típicos de festas juninas. O cardápio inclui pastel, churrasquinho, pamonha e canjica.

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O menu também oferece especialidades da culinária árabe, como shawarma, falafel, quibes, esfirras e kaftas, além de uma seleção de doces tradicionais.

Panfleto do 6º Arraiá Árabe (foto: Reprodução)

Programação cultural

Na sexta-feira, a cantora Adriana Samartini sobe ao palco com um repertório de música brasileira e junina. Nos dois dias de festa, haverá apresentações de dança árabe, mostrando a tradição e a riqueza cultural do Oriente Médio.

Para as crianças, o evento conta com brinquedos, pescaria e outras atrações típicas. A festa ocorre na Igreja Ortodoxa São Jorge, um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, o que permite aos visitantes conhecer um dos templos mais emblemáticos da cidade.

Como participar



Os ingressos antecipados custam R$ 10 e podem ser adquiridos no Sympla. Na hora, o valor será de R$ 20.

Data: 14 e 15 de agosto de 2026

Horário: das 17h às 23h

Local: Igreja Ortodoxa São Jorge, QI 9, Lago Sul, Brasília (DF)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.