Alceu Valença abre o Maior São João do Cerrado em Ceilândia nesta sexta

Alceu Valença celebra os 80 anos no Maior São João do Cerrado com show especial em Ceilândia - (crédito: Léo Aversa/Divulgação)

Os grandes shows do Maior São João do Cerrado começam nesta sexta-feira (14/8), em Ceilândia, com a apresentação de Alceu Valença. O cantor pernambucano sobe ao palco da Arena São João, montada na Praça do Trabalhador, ao lado da Administração Regional.

Valença apresenta o espetáculo “80 Girassóis”, em comemoração aos seus 80 anos, reunindo sucessos que marcaram sua trajetória. No sábado (15), a programação continua com Michele Andrade, Grupo Benzadeus e a artista de Ceilândia, Ju Marques.

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O encerramento do evento ocorre no domingo (16/8), com shows de Mari Fernandez e Michel Teló, que fecha a programação. O cantor sul-mato-grossense promete uma apresentação que mistura sertanejo, forró e piseiro.

Para a organizadora Edilane Oliveira, os shows celebram o retorno do festival a Ceilândia. “A gente estava com saudade de Ceilândia e sabe que muita gente também estava. Queremos que o público sinta que está chegando a uma festa que conhece, que faz parte da cidade”, afirma.

Polos culturais

Além do palco principal, polos culturais estão espalhados pela cidade. Após seis anos, o Sítio Seu João voltou a integrar a programação na Casa do Cantador, recriando uma comunidade do sertão nordestino com construções em taipa, bodega e comidas típicas.

Na Praça da Bíblia, a Praça do Mamulengo oferece circo, oficinas, parque de diversões e atividades para crianças e adultos. Já a Vila Borborema, na praça da Estação Ceilândia Centro do Metrô, rememora cidades do interior com casas cenográficas e apresentações de trios de forró.

O evento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Integração (IBI), com apresentação do Ministério da Cultura e Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, em parceria com o Ministério do Turismo e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço

Arena São João do Cerrado – Palco principal

Local: Praça do Trabalhador – QNM 13, ao lado da Administração Regional de Ceilândia

Data: 14 a 16 de agosto

Horário: 17h às 02h

Vila Borborema

Local: Praça da Estação Ceilândia Centro do Metrô – CNN 2, Avenida Hélio Prates

Data: 7 a 16 de agosto

Horário: 14h às 22h

Sítio Seu João

Local: Casa do Cantador – QNN 32, Ceilândia Sul

Data: 7 a 9 e 12 a 16 de agosto

Horário: 16h às 23h

Praça do Mamulengo

Local: Praça da Bíblia – QNP 19, Ceilândia Norte

Data: 7 a 9 e 12 a 16 de agosto

Horário: 16h à 0h

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.