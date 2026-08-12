Projeto oferece perucas gratuitas a mulheres em tratamento de saúde

As perucas são produzidas por voluntários, a partir de cabelos naturais doados ao projeto - (crédito: Secretaria de Saúde do DF)

Mulheres em tratamento de saúde que causam perda de cabelo têm atendimento gratuito para doação de perucas no Distrito Federal, por meio do projeto Rede Feminina. Na capital, há um banco com cerca de 300 perucas, renovado a cada dois meses. O atendimento é feito diariamente, conforme a demanda, com limite de uma peça por pessoa.

As perucas são produzidas por voluntários, a partir de cabelos naturais doados ao projeto. A iniciativa reúne a confecção de próteses mamárias, cortes de cabelo e barba, além do fornecimento de toucas e lenços.

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Como acessar o serviço

Para acessar o atendimento, é preciso estar preferencialmente sem cabelos e apresentar documento de identificação pessoal com foto e relatório médico atualizado, emitido nos últimos seis meses.

O cadastro é feito na Sala de Acolhimento da Rede Feminina, no ambulatório do Hospital de Base do Distrito Federal (Corredor 5). Após o registro, são apresentados os modelos, tamanhos e cores para escolha do beneficiário.

Como doar

Para a doação, a orientação é separar mechas com no mínimo 20 centímetros, prender os fios antes do corte e entregá-los secos, em saco ou envelope. Fios com química ou coloração também podem ser entregues. O recebimento das doações de cabelo ocorre das 8h30 às 12h e das 13h às 16h. Para confirmar os dias de atendimento, a orientação é entrar em contato pelo telefone (61) 3364-5467.

A oficina também recebe insumos para a confecção das peças, como telas, linhas de náilon ou tecelagem, silicone adesivo selante, tecido do tipo voil, xampu e condicionador.

Informações sobre serviços, voluntariado e doações estão disponíveis no site www.rfcc.org.br e nas redes sociais, pelo perfil oficial @redefemininabrasilia.