Sesc + Rap leva grandes nomes da cultura hip-hop local e nacional a Ceilândia

*Por Brunna Ramos

Ceilândia volta a ser palco de um dos principais encontros da cultura hip-hop do Distrito Federal. Em 29 de agosto, o estacionamento do Sesc Ceilândia receberá a quarta edição do Festival Sesc + Rap, que reúne artistas de projeção nacional, representantes da cena brasiliense e uma programação voltada às diferentes expressões da cultura urbana. Com entrada gratuita, a expectativa é receber até 15 mil pessoas ao longo do evento.

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A edição deste ano terá como destaques os shows de Djonga, Duquesa, Ndee Naldinho e do grupo brasiliense Viela 17, reunindo diferentes gerações e vertentes do rap em um mesmo palco. A programação busca promover o encontro entre artistas consagrados nacionalmente e nomes que ajudaram a construir a identidade do hip-hop no Distrito Federal.

Mais do que uma sequência de apresentações musicais, o festival aposta na diversidade de linguagens que compõem o movimento. Estão previstas oficinas de grafite, apresentações de break dance, rodas de conversa, atividades ligadas à literatura marginal e batalhas de rima. O público também terá acesso a serviços gratuitos como tranças e maquiagem.

Conexão cultural histórica

A escolha de Ceilândia como sede do evento reforça a ligação histórica da região com a cultura hip-hop. Ao longo das últimas décadas, a cidade se consolidou como um dos principais polos de produção cultural periférica do Distrito Federal, revelando artistas, grupos e coletivos que encontraram no rap uma ferramenta de expressão social, artística e política.

Entre os nomes que sobem ao palco, Djonga chega como uma das principais referências do rap contemporâneo brasileiro. Conhecido por letras que abordam questões raciais, desigualdades sociais e a realidade das periferias, o artista mineiro é um dos mais aguardados pelo público. Já Duquesa representa a nova geração do hip-hop nacional, transitando entre rap, trap e R&B. A artista é uma das vozes mais fortes da cena feminina, que vem representando uma revolução dentro do rap na geração atual.

Pioneirismo

A programação também abre espaço para a trajetória de artistas que ajudaram a consolidar o movimento no país. É o caso de Ndee Naldinho, um dos pioneiros do rap brasileiro, com carreira iniciada ainda no fim da década de 1980. Representando a produção local, o Viela 17 reforça a presença de Ceilândia no mapa do hip-hop nacional. Formado há mais de duas décadas, o grupo é um dos principais símbolos do rap produzido no Distrito Federal.

O crescimento do festival acompanha o fortalecimento da cena urbana na capital do país. Nas últimas edições, o evento registrou aumento de público e ampliou a participação de artistas, produtores e trabalhadores ligados à economia criativa. A expectativa para este ano é repetir o público de aproximadamente 15 mil pessoas alcançado na edição anterior.

Ação solidária

Além do caráter cultural, o Sesc + Rap também terá uma ação solidária. Para retirar o ingresso, cada participante deverá doar 1Kg de alimento não perecível. As arrecadações serão destinadas ao programa Sesc Mesa Brasil, que atende instituições em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Festival Sesc + Rap 2026

Data: 29 de agosto

Local: Estacionamento do Sesc Ceilândia

Entrada: Gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

*EStagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti