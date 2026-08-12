Festival das Carruagens celebra cultura indiana em Brasília neste domingo

Com origem na Jaganntha Pur, cidade sagrada na Índia, o Ratha-ytra é comemorado em diversas cidades do mundo - (crédito: Odisha Tourism/Reprodução)

Beatriz Ocké*

A segunda edição do Ratha-ytra — Festival das Carruagens chega a Brasília neste domingo (16/8), no Eixão do Lazer, entre as quadras 107/108 Norte. Das 13h às 17h, o público irá participar de uma das celebrações mais tradicionais da cultura édica indiana, dedicada ao Senhor Jaganntha. O evento tem entrada gratuita.

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Com origem na Jaganntha Pur, cidade sagrada na Índia, o Ratha-ytra é comemorado em diversas cidades do mundo. No Brasil, o festival possui um histórico consolidado em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Alto Paraíso de Goiás. A capital recebe o festival pela segunda vez.

Novidade

A grande novidade desta edição é uma carruagem inédita, inspirada nas tradicionais carruagens de Jaganntha Pur e considerada a maior da América Latina. O veículo foi construído a partir de doações de devotos e simpatizantes, com apoio da ISKCON Brasília.

Durante o evento, toda a população será convidada a levar uma das carruagens, puxadas por duas grandes cordas. A prática carrega um significado simbólico da cultura indiana. O ato quer dizer: trazer Deus novamente à Terra Sagrada, que também pode ser compreendida como o nosso próprio coração.

Segundo a tradição, o próprio rei participa do festival varrendo e limpando o caminho por onde passa a carruagem. O gesto representa que, diante do sagrado, todos se colocam a serviço. Em Brasília, o evento faz esse convite a autoridades, representantes diplomáticos e à população para participar, servir e celebrar juntos.

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Além das carruagens, o festival contará com música, dança, espiritualidade, cultura indiana e distribuição de prasda (alimento divinizado).

Serviço

Local: Eixão do Lazer — entre as quadras 107/108 Norte

Horários:

11h — Chegada e preparação da carruagem

13h30 — Concentração e saída da procissão

Até 17h — Festival

Entrada: gratuita









