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Bienal Internacional do Livro abre chamamento para autores lançarem livros

Há 40 vagas abertas para autores, coautores ou representantes legais de livros que tenham sido lançados em 2025 e em 2026

Bienal Internacional do Livro de Brasília será nos dias 17 a 23 de agosto, no Museu Nacional da República - (crédito: Divulgação)
Bienal Internacional do Livro de Brasília será nos dias 17 a 23 de agosto, no Museu Nacional da República - (crédito: Divulgação)

A 6ª Bienal Internacional do Livro de Brasília (BiLB) publicou um Chamamento Simplificado para Lançamento de Livros. Serão selecionados 40 autores, coautores ou representantes legais interessados em apresentar suas obras durante o evento. As inscrições gratuitas estão abertas até as 23h59 do dia 14 de agosto. Estão aptos a participar responsáveis por livros publicados em 2025 e 2026. As inscrições podem ser feitas neste link.

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Após quatro anos sem ser realizada, a Bienal retorna nos dias 17 a 23 de agosto, no Museu Nacional da República. Entre os nomes previstos durante os sete dias de evento estão Djamila Ribeiro, Leonardo Boff, Gabriel O Pensador e Criolo. 

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Com o tema “Ler o Amanhã”, a ideia da feira é propor a construção do futuro por meio da leitura. Trata-se de uma oportunidade para refletir sobre os desafios e possibilidades do amanhã. A programação conta com a participação de artistas, escritores, ilustradores, músicos e representantes da produção cultural do Distrito Federal. O evento, com entrada gratuita, será organizado em seis eixos temáticos. São eles: autores, crianças, multimeios, música, mercado e HQ.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

    Por Manuela Sá**
    postado em 12/08/2026 17:17
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