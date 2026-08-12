Vídeo: esquema de venda de droga em distribuidora é desmantelado

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde desta quarta-feira (12/8), em Ceilândia. O suspeito foi surpreendido por policiais na distribuidora em que vendia as drogas enquanto tentava dar descarga em um pacote com entorpecentes.

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Apesar de aparentar ser uma distribuidora de bebidas legalizada na QNM 4 de Ceilândia, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) descobriu um complexo negócio de venda de drogas no estabelecimento. O esquema foi desmantelado após a investigação da 15ª Delegacia (Ceilândia Norte).



Durante o monitoramento, os policiais flagraram um homem comprando drogas de um outro suspeito que estava dentro da distribuidora. Após adquirir o entorpecente, o comprador foi abordado pela equipe, sendo encontrada uma porção de maconha em sua posse. Ao ser questionado, o homem confessou que tinha comprado por R$ 100 na distribuidora e apresentou um comprovante de compra feito por Pix.

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Após a comprovação da venda, os policiais entraram na loja. Quando o suspeito percebeu a presença da polícia, jogou diversas porções da mercadoria dentro de um vaso sanitário. Durante as buscas, cinco porções de droga semelhante a cocaína e uma porção de uma maconha “gourmet”, conhecida como “Ice”, foram encontradas embaladas e já prontas para a comercialização.

Além da droga, R$ 261 em espécie, quatro máquinas de cartão, sete câmeras de monitoramento, um gravador de imagens, celular e comprovantes de pagamento da negociação criminosa foram encontrados, além de um caderno que a polícia acredita que era utilizado para fazer o controle da comercialização de drogas.

Esquema

A polícia segue trabalhando para confirmar uma possível ligação do suspeito preso nesta operação com um outro homem, de 32 anos, que está preso preventivamente. Uma nota fiscal datada de 29 de julho foi encontrada e mostra que o preso fez diversas transferências financeiras para o homem de 25 anos.

Na operação que prendeu o homem de 32 anos, a polícia apreendeu diversas drogas, arma de fogo, balanças de precisão, embalagens, registros financeiros e elevada quantia em espécie. Segundo a PCDF, esses elementos indicam um possível vínculo de tráfico entre os dois envolvidos.

O homem preso nesta quarta foi encaminhado à 15ª DP e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele segue na carceragem da PCDF, à disposição da Justiça.