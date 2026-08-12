Dívida de R$ 250 mil pode estar por trás de chacina em GO

Trata-se de Gustavo Aurélio, Luiz Antônio Rodrigues, conhecido como Nego, André Ferreira, apelidado como Tarobá, e Gustavo Fernandes Graças, ex-secretário municipal da Prefeitura de São João da Aliança (GO). - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Uma dívida de R$ 250 mil pode ter sido a principal motivação da chacina que deixou quatro mortos no Setor Parque Lago, em Formosa (GO). A Polícia Civil do Estado de Goiás identificou as vítimas. Trata-se de Gustavo Aurélio, Luiz Antônio Rodrigues, conhecido como Nego, André Ferreira, apelidado como Tarobá, e Gustavo Fernandes Graças, ex-secretário municipal da Prefeitura de São João da Aliança (GO).

O ataque ocorreu em plena luz do dia, na tarde de terça-feira (11/8), e foi registrado por imagens do circuito interno de segurança de uma rua. Segundo as investigações, os autores do crime são um policial militar da reserva, o filho dele e um homem, morador de Planaltina de Goiás.

As imagens mostram a chegada dos quatro homens em uma caminhonete Amarok na rua onde supostamente moram o PM e o filho. As apurações indicam que o quarteto chegou ao endereço para cobrar a dívida referente à venda de um caminhão.

As vítimas teriam sido recebidas a tiros. Mais de 30 disparos foram efetuados pelos autores. De acordo com a polícia, antes de fugirem os suspeitos apagaram as imagens de segurança da casa. O paradeiro deles é incerto.

As vítimas

Duas das vítimas moravam no município de São João da Aliança, em Goiás. Outros dois eram de São Paulo. Gustavo Fernandes chegou a atuar como secretário municipal da cidade. Entre 2017 e 2019, Gustavo atuou no cargo de secretário municipal de Agricultura e Transportes de São João da Aliança (GO). De 2020 a 2024, migrou para a Secretaria Municipal de Transportes. As outras três vítimas ainda não foram identificadas.