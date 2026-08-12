Tavinho Schmitz faz segunda turnê pelo DF com shows em sete espaços

A agenda marca a segunda passagem do artista pelo Distrito Federal com o show Folk Metropolitano: uma obra de notas e palavras, que mistura músicas autorais, clássicos do rock e da música brasileira e poesia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Quem estiver em busca de música ao vivo e programação cultural para agosto terá a opção que circula por diferentes regiões do Distrito Federal. O músico mineiro Tavinho Schmitz retorna à capital neste mês para uma série de sete apresentações, entre esta sexta-feira (14/8) e o sábado (22/8). A programação também inclui uma parada inédita na Cidade Ocidental (GO).

A agenda marca a segunda passagem do artista pelo Distrito Federal. Em outubro de 2025, Tavinho se apresentou em diferentes espaços de Brasília. Agora, ele retorna com o show Folk Metropolitano: uma obra de notas e palavras, que mistura músicas autorais, clássicos do rock e da música brasileira e poesia.

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O repertório do show nasceu a partir do trabalho desenvolvido por Tavinho durante a produção de seu primeiro EP, “Get Walkin’”, lançado em março de 2025. A proposta ganhou novos contornos depois das apresentações do trabalho e passou a explorar a relação entre a sonoridade folk e a experiência de viver em grandes cidades.

A maior parte das músicas é autoral, com canções como I Just Stay, I’ve Got Feeling, Need a Lighter, In the End e Put on Your Clothes. O repertório também incorpora referências que vão de Led Zeppelin, Robert Johnson, Pink Floyd, Black Sabbath e Allman Brothers Band a nomes do rock nacional, da MPB e poemas escritos pelo próprio músico.

O show já passou, em 2026, por cidades como Campinas e Paulínia, em São Paulo, e Ouro Preto e Santana do Riacho, na região da Lapinha da Serra, em Minas Gerais.

Para Tavinho, voltar ao Distrito Federal representa a continuidade de uma relação iniciada na primeira turnê.

“Sou um mineiro em constante estrada. Estou muito feliz em retornar ao DF, para mais uma linda turnê. Conheci pessoas maravilhosas e lugares incríveis. Uma região que já mora no meu coração e espero voltar muitas e muitas vezes”, afirma.

Confira a agenda

14 de agosto — Encontro da Vila | Espaço Aroeira

19h | SHIN Área Especial nº 3, Loja 2, Polo Verde, Lago Norte

Entrada gratuita

15 de agosto — Pimenta’s Rock

19h | Condomínio Itapoã I, Quadra 2, Conjunto C, Casa 4, Itapoã

Couvert: R$ 8

16 de agosto — Quadradinho do Eixo

11h | 113 Norte, Eixão do Lazer

Entrada gratuita

19 de agosto — Pink Street Brasília

19h | SCRN 704/705, Bloco E, Loja 51, Asa Norte

Couvert: R$ 20

20 de agosto — Toca Disco Bar

19h | Superquadra 13, Quadra 4, Lote 54, Loja 2, Centro, Cidade Ocidental (GO)

Entrada gratuita

21 de agosto — Boemia Gabriela

19h | Quadra 21, Conjunto D, Lote 4, Loja 1, Paranoá

Entrada gratuita

22 de agosto — Black Sheep Breja Studio

18h30 | CLN 102, Bloco A, Loja 52, Asa Norte

Couvert: R$ 8

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