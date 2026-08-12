InícioDiversão e Arte
Dança

Espetáculo de dança leva pedaço da Broadway para o Clube do Choro

Com bailarianos de idades entre 44 e 79 anos, o show 'Porque onde tem música tem dança' promete transformar o palco em uma verdadeira festa

Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança - (crédito: Divulgação)
Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança - (crédito: Divulgação)

O Clube do Choro recebe um pedaço da Broadway, nesta quinta-feira (13/8). A segunda edição do projeto Porque onde tem música tem dança, organizado pela Escola Bailarinas Por Que Não? (BPN) promete levar uma noite dançante e repleta de ritmo para a tradicional casa de música brasiliense.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Dedicada ao público adulto, a escola reúne bailarinos com idades entre 44 e 79 anos no espetáculo. Serão 15 números musicais apresentados durante a noite All That Jazz, que homenageia os musicais da Broadway, além de incorporar novos ritmos, coreografias e convidados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“É um privilégio poder dançar num palco por onde passam grandes nomes da música. Estamos levando para esse espaço uma outra forma de expressão artística e mostrando que música e dança caminham juntas. E, principalmente, que não existe prazo de validade para quem quer dançar”, afirma Cláudia Bengtson, fundadora da BPN.

Criado em 2025, a proposta do show é transformar o espetáculo em uma verdadeira festa, desafiando estereótipos. Ao final da apresentação, o público é convidado a se juntar aos bailarinos no palco. 

Para Heloísa Lima, diretora de Comunicação do Clube do Choro, o projeto Porque onde tem música tem dança é sinônimo de acolhimento e liberdade. “É especialmente bonito ver mulheres 40+ descobrindo a dança, aprendendo, se divertindo, fazendo novas amizades e, acima de tudo, permitindo-se viver novas experiências”, aponta. 

Quem perder a segunda edição do show nesta quinta, ainda terá a oportunidade de conferir a edição especial de natal, que já tem data marcada. A terceira edição do Porque onde tem música tem dança acontecerá no dia 12 de novembro, com o espetáculo Christmas Special.

  • Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança
    Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança Divulgação
  • Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança
    Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança Divulgação
  • Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança
    Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança Divulgação

Porque Onde Tem Música Tem Dança - 2ª edição

Festa-Show “All That Jazz”
Data: 13 de agosto de 2026. As portas se abrem às 20h, para que o público escolha uma mesa, mas o show só começa às 21h. 
Local: Clube do Choro de Brasília
Ingressos: pela Bilheteria Digital - R$ 50,00 - meia entrada para todos com a doação de 1kg de alimento não perecível.

É possível comprar o ingresso, no local, no dia do evento, a partir das 20h.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Tags

Por Junio Silva
postado em 12/08/2026 19:46
SIGA
x