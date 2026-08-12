Espetáculo de dança leva pedaço da Broadway para o Clube do Choro

Espetáculo All That Jazz, do projeto Porque onde tem música tem dança - (crédito: Divulgação)

O Clube do Choro recebe um pedaço da Broadway, nesta quinta-feira (13/8). A segunda edição do projeto Porque onde tem música tem dança, organizado pela Escola Bailarinas Por Que Não? (BPN) promete levar uma noite dançante e repleta de ritmo para a tradicional casa de música brasiliense.

Dedicada ao público adulto, a escola reúne bailarinos com idades entre 44 e 79 anos no espetáculo. Serão 15 números musicais apresentados durante a noite All That Jazz, que homenageia os musicais da Broadway, além de incorporar novos ritmos, coreografias e convidados.

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“É um privilégio poder dançar num palco por onde passam grandes nomes da música. Estamos levando para esse espaço uma outra forma de expressão artística e mostrando que música e dança caminham juntas. E, principalmente, que não existe prazo de validade para quem quer dançar”, afirma Cláudia Bengtson, fundadora da BPN.

Criado em 2025, a proposta do show é transformar o espetáculo em uma verdadeira festa, desafiando estereótipos. Ao final da apresentação, o público é convidado a se juntar aos bailarinos no palco.

Para Heloísa Lima, diretora de Comunicação do Clube do Choro, o projeto Porque onde tem música tem dança é sinônimo de acolhimento e liberdade. “É especialmente bonito ver mulheres 40+ descobrindo a dança, aprendendo, se divertindo, fazendo novas amizades e, acima de tudo, permitindo-se viver novas experiências”, aponta.

Quem perder a segunda edição do show nesta quinta, ainda terá a oportunidade de conferir a edição especial de natal, que já tem data marcada. A terceira edição do Porque onde tem música tem dança acontecerá no dia 12 de novembro, com o espetáculo Christmas Special.

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Porque Onde Tem Música Tem Dança - 2ª edição

Festa-Show “All That Jazz”

Data: 13 de agosto de 2026. As portas se abrem às 20h, para que o público escolha uma mesa, mas o show só começa às 21h.

Local: Clube do Choro de Brasília

Ingressos: pela Bilheteria Digital - R$ 50,00 - meia entrada para todos com a doação de 1kg de alimento não perecível.

É possível comprar o ingresso, no local, no dia do evento, a partir das 20h.