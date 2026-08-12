DF Legal fecha pousada clandestina na Asa Sul em nova operação

A operação cumpriu uma ordem expedida pela Vara do Meio Ambiente - (crédito: Divulgação/DF Legal)

Uma pousada clandestina, que funcionava no Bloco G da Quadra 703 da Asa Sul, foi desmontada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), nesta quarta-feira (12/8). A operação cumpriu uma ordem expedida pela Vara do Meio Ambiente e dá continuidade a um conjunto de ações fiscais no setor habitacional.

Segundo a fiscalização, o imóvel acumula um histórico de infrações. Em dezembro de 2024, havia sido interditado por auditores fiscais, ocasião em que mobílias foram recolhidas, e o proprietário, autuado por exercer atividade econômica não permitida em área estritamente residencial.

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Apesar das sanções anteriores, levantamentos promovidos pela Secretaria Executiva de Inteligência e Compliance (Seint) constataram a reincidência no funcionamento ilegal do estabelecimento. A constatação motivou o retorno das equipes de fiscalização ao endereço.

Durante a investida mais recente, os agentes aplicaram uma nova multa ao responsável, fixada em R$ 1.470,10. Para impedir a manutenção das acomodações, o órgão apreendeu diversos itens que caracterizavam a hospedagem comercial, incluindo camas, colchões, armários e mesas.

A desarticulação do espaço integra uma força-tarefa voltada para a fiscalização das Quadras 700 da Asa Sul. Nas últimas semanas, intervenções semelhantes resultaram no fechamento de hospedagens não licenciadas nos Blocos R da 703 e D da 707, com aplicação de penalidades financeiras e apreensão de bens.