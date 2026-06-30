DF Legal volta a apreender material de construção em área pública invadida

Segundo a fiscalização, o local já havia sido alvo de uma operação em abril deste ano - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

A Secretaria DF Legal realizou, nesta terça-feira (30/6), uma nova operação para apreender materiais de construção utilizados em uma ocupação irregular na Rua 8, Chácara 209, de Vicente Pires, em uma área pública destinada à implantação de equipamento público. A ação mobilizou cerca de 50 agentes da DF Legal, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo a fiscalização, o local já havia sido alvo de uma operação em abril deste ano, quando materiais de construção foram recolhidos. Na ocasião, o responsável pela obra pagou os custos para retirar os itens apreendidos (cerca de R$14 mil), mas voltou a levá-los para a área e retomou a tentativa de construção, o que motivou uma nova intervenção.

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Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais utilizados na obra, entre eles estruturas metálicas conhecidas como "tesouras", vigas empregadas na sustentação de coberturas. Os fiscais afirmam que não é possível determinar exatamente qual seria o projeto da construção, mas a presença dessas peças indica que poderia haver a intenção de erguer uma estrutura de maior porte.

Os fiscais afirmam que não é possível determinar exatamente qual seria o projeto da construção (foto: Divulgação/DF Legal)

A DF Legal informou ainda que parte da área invadida é destinada à implantação de um equipamento público. Além da tentativa de construção, a fiscalização constatou o desmatamento de árvores no terreno e a demarcação de lotes, indicando um possível processo de parcelamento irregular da área. Até o momento, não há confirmação de que esses lotes tenham sido comercializados.

Além de arcar novamente com as despesas relacionadas à apreensão e à eventual retirada dos materiais, o responsável também poderá ser multado por descumprir as determinações da fiscalização e insistir na ocupação irregular. O órgão afirma que continuará monitorando a região para impedir novas tentativas de ocupação e garantir a preservação da área destinada ao interesse público.