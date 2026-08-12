Manutenção interrompe fornecimento de água no DF

Manutenção da Caesb interrompe abastecimento de água em endereços do DF - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Áreas do Distrito Federal terão o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira (13/8), para manutenção e melhoria do sistema de abastecimento. Os trabalhos estão previstos para o período das 8h às 23h30.

Os endereços atingidos pelos serviços serão o Setor de Áreas Octogonais, da Área Octogonal 1 a 8. No Sudoeste, serão afetados os setores de Comércio Local Sudoeste (CLSW) 105, 305 e 306 e o Comércio Habitacional Sudoeste (CHSW).

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No Cruzeiro Novo, a operação atingirá o Hospital das Forças Armadas (HFA) e os setores SRI-1 e SRI-2. Também estão incluídos o Setor Policial (SPO), o Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), o Setor de Áreas Isoladas Sul (Sais), o Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos (SGCV) e o Setor de Oficinas Sul (SOF-Sul).

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No Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Scia), no Setor de Inflamáveis (Sinf) e no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas (STRC), também haverá impacto no fornecimento.

Os serviços também afetarão toda a Cidade Estrutural e a Cidade do Automóvel.

No Gama, os trabalhos estão previstos para ocorrer das 7h30 às 20h, em todo o Setor Leste, nas quadras 5, 6, 7 e 8.

A normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradual após o término dos trabalhos. A população deve ter caixa-d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário, conforme estabelece o Artigo 50 da Resolução nº 14, de 27 de outubro de 2011, da Adasa.

Durante a execução do serviço, a orientação é para que a população faça consumo consciente de água, uma vez que o volume utilizado individualmente impacta diretamente o abastecimento coletivo.

Para mais informações, basta acessar o canal público da companhia, pelo telefone 115.