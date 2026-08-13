Grupo estende faixas, picha muro e ateia fogo na bandeira dos EUA em frente à Embaixada

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu uma pessoa envolvida nos atos - (crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um grupo de pessoas usando narizes de palhaço e cartolas da bandeira dos Estados Unidos realizou um protesto em frente à Embaixada do país no Brasil, na manhã desta quinta-feira (13/8). Uma bandeira dos EUA foi incendiada, os muros foram pichados em português e inglês e uma faixa foi exposta com os dizeres “Indústria da Guerra dos EUA = Mortes, fome e destruição da natureza”.

Até o momento, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de um indivíduo envolvido nos atos de vandalismo. A Polícia Civil investiga o ocorrido. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram o protesto em andamento e um princípio de incêndio já extinto.

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Em nota, a representação diplomática dos EUA pronunciou estar “ciente dos atos de vandalismo. Tais atos são inaceitáveis, e estamos trabalhando com as autoridades locais”, informa. A Embaixada declara também que os EUA continuam comprometidos em dialogar com o povo brasileiro.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates