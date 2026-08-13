PSB anuncia apoio a Leila do Vôlei para o Senado no DF

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), através de seu candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Ricardo Cappelli, anunciou nesta quinta-feira (13/8), em evento na sede nacional do partido, o apoio formal à reeleição da senadora Leila Barros (PDT), conhecida como “Leila do Vôlei”.

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A decisão estratégica envolve a renúncia da legenda em lançar um nome próprio ao Senado Federal, visando concentrar esforços na manutenção de uma cadeira progressista e na contenção da “extrema direita” no DF, representadas, segundo Cappelli, pelas candidaturas de Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

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Segundo o candidato ao Palácio do Buriti, a aliança está em “absoluta sintonia” com o projeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teria sinalizado a reeleição de Leila como a prioridade número um para a capital.

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A decisão foi descrita pelo postulante ao GDF como um movimento pragmático após 19 meses de construção do seu projeto político. Embora não haja uma coligação formal, Cappelli utilizou a metáfora de um “namoro” político, onde a militância e os candidatos do PSB atuarão como “soldados” da campanha de Leila, inclusive compartilhando materiais de propaganda e adesivos. O grupo político defende que a pedetista é a candidata do campo progressista com maior capacidade de dialogar além da esquerda.

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“O PSB me deu muitas oportunidades e tenho muito respeito pela história que construímos juntos. Embora estejamos em coligações diferentes, temos objetivos comuns: o bem-estar dos brasilienses, um novo projeto político para o Distrito Federal e a reeleição do presidente Lula. O apoio do PSB à nossa candidatura mostra que é possível construir pontes”, afirmou Leila.



Histórico

O evento marcou um “retorno” simbólico de Leila ao PSB, partido pelo qual foi eleita anteriormente e onde iniciou sua trajetória pública há 10 anos, durante a gestão de Rodrigo Rollemberg na Secretaria de Esportes.

Rollemberg, presente no evento, destacou que o gesto da legenda em não lançar candidato próprio é uma prova de compromisso com a unidade do campo, permitindo que o eleitorado foque em Leila e também em nomes como Érica Kokay (PT).

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O ex-governador e ex-senador Cristovam Buarque, que foi sucedido pela pedetista no Senado e também marcou presença no anúncio, endossou a reeleição da parlamentar, afirmando que “o eleitor tinha razão” ao trocá-lo por ela e que seu mandato confirmou ser a “novidade” necessária para a Casa.